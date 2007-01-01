Перевозчик из Спас-Деменска заплатил 250 тысяч рублей штрафа после ареста имущества

Предприниматель, занимающийся грузоперевозками, полностью оплатил административный штраф в размере 250 тысяч рублей после того, как судебные приставы применили ограничительные меры, рассказали 27 марта в УФССП.

Нарушение касалось превышения допустимой массы грузового транспорта. Ранее было зафиксировано, что на линию вышел автомобиль с перегрузом.

Предприниматель не спешил платить добровольно, поэтому дело передали судебным приставам. В рамках исполнительного производства они вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и наложили запреты на регистрационные действия с имуществом должника. Под ограничения попали здание, принадлежащее предпринимателю, и два грузовых фургона.

Только после этого должник нашёл возможность погасить задолженность: он перечислил и сам штраф, и исполнительский сбор.