В Калужской области усилят контроль за мотоциклистами

С 6 по 19 апреля инспекторы ГАИ проведут рейд «Мототранспорт». Акция направлена на то, чтобы сделать дороги безопаснее для всех — и для тех, кто ездит на двух колёсах, и для остальных участников движения.

Инспекторы сосредоточатся на участках с интенсивным движением и будут обращать внимание на водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. Основные нарушения, которые планируют пресекать: езда без прав, отсутствие шлема и другой защитной экипировки, а также незаконная перевозка пассажиров.

В рамках рейда инспекторы также проведут профилактические беседы с мотоциклистами.