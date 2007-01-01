Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области усилят контроль за мотоциклистами
Авто и транспорт

В Калужской области усилят контроль за мотоциклистами

Дмитрий Ивьев
27.03, 10:20
0 224
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 6 по 19 апреля инспекторы ГАИ проведут рейд «Мототранспорт». Акция направлена на то, чтобы сделать дороги безопаснее для всех — и для тех, кто ездит на двух колёсах, и для остальных участников движения.

Инспекторы сосредоточатся на участках с интенсивным движением и будут обращать внимание на водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. Основные нарушения, которые планируют пресекать: езда без прав, отсутствие шлема и другой защитной экипировки, а также незаконная перевозка пассажиров.

В рамках рейда инспекторы также проведут профилактические беседы с мотоциклистами.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+