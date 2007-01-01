В Калуге вылет самолёта в Калининград задержали на 18 часов
Пассажиры отправятся в этот город из Грабцево в 10:40 в пятницу, 27 марта, хотя изначально рейс был запланирован на 16:40 четверга.
Такой перенос связан с ограничениями на полёты, которые почти на двое суток вводила в Калуге Росавиация.
Ранее из-за этого пришлось отменить рейсы в Минеральные Воды, Казань и Санкт-Петербург.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь