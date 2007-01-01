В Калуге вылет самолёта в Калининград задержали на 18 часов

Пассажиры отправятся в этот город из Грабцево в 10:40 в пятницу, 27 марта, хотя изначально рейс был запланирован на 16:40 четверга.

Такой перенос связан с ограничениями на полёты, которые почти на двое суток вводила в Калуге Росавиация.

Ранее из-за этого пришлось отменить рейсы в Минеральные Воды, Казань и Санкт-Петербург.