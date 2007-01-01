Калужское небо открыли после 45 часов ограничений на полёты
В 6 утра в пятницу, 27 марта, Росавиация сообщила, что в аэропорту Калуги вновь можно садиться и взлетать самолётам.
В предыдущие 45 часов действовал запрет, связанный с угрозой атаки беспилотников.
Из-за ограничений пришлось отменить рейсы в Казань, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Рейс в Калининград с четверга перенесен на пятницу.
