Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В калужском аэропорту отложили рейс в Калининград
Авто и транспорт

В калужском аэропорту отложили рейс в Калининград

Дмитрий Ивьев
26.03, 16:40
0 232
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 26 марта, пассажиры не смогут вовремя улететь в этот город из аэропорта «Калуга».

Самолёт из Калининграда должен был приземлиться в Грабцево в 15:50 и полететь обратно в 16:40. Однако из-за закрытого неба прилёт и вылет перенесли на 17:50 и 19:10 соответственно.

Росавиация ввела запрет на полёты в Калуге в 9 утра среды, 25 марта, из-за угрозы безопасности.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+