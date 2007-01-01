В калужском аэропорту отложили рейс в Калининград

В четверг, 26 марта, пассажиры не смогут вовремя улететь в этот город из аэропорта «Калуга».

Самолёт из Калининграда должен был приземлиться в Грабцево в 15:50 и полететь обратно в 16:40. Однако из-за закрытого неба прилёт и вылет перенесли на 17:50 и 19:10 соответственно.

Росавиация ввела запрет на полёты в Калуге в 9 утра среды, 25 марта, из-за угрозы безопасности.