В Калужской области затопит дорогу ещё в одну деревню
Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области затопит дорогу ещё в одну деревню

Дмитрий Ивьев
26.03, 16:06
Главное управление МЧС по Калужской области прогнозирует, что в пятницу, 27 марта, из-за подъёма воды в реке Лужа под водой окажется дорога в деревню Афанасово Малоярославецкого района.

Эвакуировать людей не планируется. В этот населенный пункт есть альтернативный путь через Боровск, Гордеево, Писково, Городню и Малоярославец. Правда, придется проехать лишние 30 километров.

Напомним, в четверг затопило дороги в Аграфенино Боровского района и Залужье Тарусского района.

Новости по тегу
паводок
eyJpdiI6IjB6cXZLOE5LNUN2ODFERkRleUdYd3c9PSIsInZhbHVlIjoic1V0cVlTenlOWGdIVlhqc3l4dXRhQm1xYllqVGNSMmVBYW1QMmtWRHN1U0MwaEJwSVcvY2dlYzJBNFFxUC9tZ1pkRk9IVE5vamVWeFloMzVmSlREb000U2R2Q0tLOTdFYXBQeGFRZXBZbHhsN2JoTmlhUVlQTmE5MXd0Qy90T1BOUXF3TzR1OEY1Mi9wL1pwQlpQK1ovczR5MjdMU2xnRGpER2xKTTZXdHl1aVMxR09ScUpjT2xkWDg0bWR3NWxZR01BTTVsTDB0aVordElnWjhESjczVFlsdG9FeFZFRUVMRVVIOFFDajdLVHJXYmJUUmlTa1AvRXhzNXlGVmY1Sm1nclR3QjVGNGN2b1c3MHd3eEhoSEk3YjNkd1VqY0Fyek1LeEg1OFpNR0dKQVViajJiMVJYT3hvaTlhZFhSV2l1Y09qMklIbkttQ0RRRk14bmRJUnVvUmRrRDF1a3orZ1Y4NlpySWJBeUY4UXNyQ09FMG9oZE1nRjFsZkpPWG14alRlK29KcXUrY0VGTEIyL1dhZmpNSzd0YW9YME00bzhDTkYzSzVTUHYxSWpXZ2tnUXdiMWMyM25FQnVmZE9ZNSIsIm1hYyI6IjgzM2M2YWY2MzNjZjQ1YThhNjBhNzc1NDY2ZWE1ZjE2OWNhOWQ4OWVkOWZhZDJkZjg1M2NmMmI0OWZhZTc0OTIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im1sNzlqRVo4SklsM0hPa0ZlaFl6ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiczNNV2hxbWdUVkhRQzhUaWZjNXNxaDlVTzIrQVpyb2JCSFE2dmJPMWs5OHMzUzZya1ZISVV1Ly8zbEpQdFRpTlg4WSs4L2R5N3BFbWhFUXdTMWpla1Vqa0dJVzEvR0dBR3IwY1ZaRG9DUzNpLzBSVG1WRUh4U0dtOXhOOGtEN0NpbS92U21VemtGK0JSaWZxekdnVTJJTko3djZ1R0FNTXJiclMwSFgyOXBXTTlQeG5hMGhqb3hJcWRNb1B3YU5ZODJjS0d4SW5RUzlCeFBEbk12cFIwUmh6dGM1UGtHbjBXQTJKK2Q1c0x1MWZ1WlRnTEpwVmVDUE5BOGxPL1ZIRDBnYnZhTTk4MFpqMU1rOVZGUWNidE5EYjNOc0VLNENNSHN5QWdsM2xFajB0WXNLUThFZ2dVaUxEdGFNTXBSWWdnQUZGeDBENmIySEhnTEJCajZiT25Ob2tVOStUSU1pTlBjQ1FnV1M2dldLRy9jdy9YVlRjOFpWSlhCMGgrNDlXN1VQblduRDd2MHZiejdvWlRMUTR3R1JkS3VoMmJOa283S3piQk1GUGc3QndVMXIyUjBTbzNubE9uakZOejBCdm0xRkcwelZTZG9FRTZaSnBEK2ZoVjI0UzZScG5nOGE4b1VHUXg0dWovZ3dMK0U0cnlpNlBncnFaTFdBUnBEd0lESkZ2QnpJck5DeVVjaWtLajBxVGFQbElHamt0d2lUL0dCV0wwYnV1RTFLSk1aUHNTYzdUSFRDNlN5K3ZoTDFSR3oxbEJwOWxTajNrK1dHWUdmK3kvOThqbzRKeHF1VnJKZmI2cnNZdno5MUF2R0NEVzUyZXc1YlJBZys5cTd4TCIsIm1hYyI6IjdiMWI1Nzk4NDA3OGFhYWU5OGYwMTZjYjM2ZjI1MjcwMTcyNTc3NzJiNGNkMTgzYzgyZGE5ZjY1Y2I1MTFjZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
