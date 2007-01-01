В Калужской области затопит дорогу ещё в одну деревню
Главное управление МЧС по Калужской области прогнозирует, что в пятницу, 27 марта, из-за подъёма воды в реке Лужа под водой окажется дорога в деревню Афанасово Малоярославецкого района.
Эвакуировать людей не планируется. В этот населенный пункт есть альтернативный путь через Боровск, Гордеево, Писково, Городню и Малоярославец. Правда, придется проехать лишние 30 километров.
Напомним, в четверг затопило дороги в Аграфенино Боровского района и Залужье Тарусского района.
