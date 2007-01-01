Паводок отрезал от мира калужскую деревню

В четверг, 26 марта, затопило дорогу в деревню Аграфенино Боровского района.

Там поднялся уровень воды в реке Исьма, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Спасатели отметили, что эвакуация людей из населенного пункта не планируется.

Также в этот день подтопило дорогу в деревню Залужье Тарусского района.