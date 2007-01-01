В Тарусском районе затопило дорогу
В Тарусском районе затопило дорогу

Дмитрий Ивьев
26.03, 14:21
Первые последствия паводка в четверг, 26 марта, ощутили на себе жители деревни Залужье.

Из-за подъема уровня воды в реке Таруса там затопило дорогу.

- Потенциально опасные объекты и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают, - прокомментировали ситуацию в Главном управлении МЧС по Калужской области. - Проведение эвакуационных мероприятий не требуется.

eyJpdiI6IjdIRnlZZHZvSHlDM0owaTV4UldBWEE9PSIsInZhbHVlIjoiRUJ3QTNPOTJYWndmZ0xiWUhBeW10YThwVnRzSGFEUyszRnhRMUcrYnlqZ002Tm1iN0JCV1dGZlFTOXorSmM0M1VzUDB1amxWTlY2bUZwSzB1cy9ES3V1TTRvS2ZiRGhVdHp6ajNnSXE3UmhYb0F2WUU2U2VaZEZxL1FJYm1XQTFySmNXd1FTMUtOdWFHYVNFNjBCR2VjeUR2ZzhtNHlVS2J0bGpZRnZjNFBUb2hPM1IrVmhENk5PNkFnZFVRR2ZPVEVPNytvclVQS0NmbzUvdjJRTktDT2dwT2V6azU1bU9uckxuMW5KUnR2bDhGZG1PN0xqeXFFUWJRa2lEaDVMZmZ4cjJpUkhiMlhLUmxVOGxkb3VneFFncUpweUNWdVdHZm9GS1dXczlncDFkMEdlcVQ2czkydWVqOUNTN2hhWmVLWDJ0aUNXOVQrd0VoZVNJQy9FNkt2Vk8rR0JvU01tN3RRMXJqV1pMR0dYRXYvbCtyb1pCZ1VObVU3TkVRYkQ0MXNIeUt1clJCU3FlbkZnVU1hdjNCWUNUcXl1YS9VdmRaVjVWOXZ0YXp2YmlkdStMWnRwTnVySGF2QUtOQ08xKyIsIm1hYyI6IjkwOGNjMzFkMzZhMjgyMDBhNTFhOWM0NDNlZGM3MzBkYjQ2ZmJiMDNlNjA3MWQ5NGM2Yjg5MDdkODk5MGIyMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InZPbHlvWlRPLzdzV0dablZsVnczeUE9PSIsInZhbHVlIjoiQzQ2STlkUGxwTjZQVFYzdGNiMmNKdHJZakNGSGVRSHhGbzQrVGxtNnZBaGZCZDVYZEtoSGgyMEZWWkp5Q2NsbXZQMG91TXQ3V1hhNXZtdk5UNTNadFJNNEhUKytRTEFmK096WXBva2JTUk8zUTl1b2hQb3BqaTNwK3EydUhmbm9KWWdRSG9DbStTS3dyYkxxQnc1bHFwUHl0YWdldGc0WEZaVEZSa0lmd3ZyN0JEazgxOHhXTktaUXpodGJ2L3dBS3l4S1RrWUYwWFRsVmRWdXQwVVB5SG5INDVKNXhaaUhRYUwzdlZ6YVFzZWVyd1VFM01XYy8wZG1iWm9yS0QyamlWT3JBV09VdndTdE84MHhBL0MxNUYzcHBvR3lqb0JHQVhIbThNcGpiQWttVytDZHZBTGNTZ3ZIRWRpUGMvZkVKd2t6ZG9zVEJYN3dQd0luSys3cndESDM4ZldyZEZsT0xvcC8wZy9lbTAzYXkwMFI4N2dZVXZiTDZBSVZIOVFNYmxvck11NTlaWnZ5bmtxYUFud0crMU5kSXVLKzVpdSt0cmRUS1N6NWFQbmNNbzNpRU9HU1dmWk9kQUN2R2ZYOGRSTXp2OEtiVDhZSGZRc2xpc0RuelVpQkhEK3FLZWlLUkNOT291TlJna1Qzc2JhOFlta0h0WmV2cFZzQjB3S0RTWXExZTdGUThQTmltTEtzOUkvVDBmMS9xbDcvemhnQlVmZzMzUUwwSlByd0pjMzlPTDlYUVZpenZVV2JlWFFSZ3NPT2UvNmhOalhEbFNiTVBXUi9sU1hycmZHWSs5bDdYQitUK293N1NVeEU2ZldXdklyWldxWmU4UGlva1VzTSIsIm1hYyI6IjNhNTU5ZjgyZjBmYTJiYjNlZTg0MmNjM2JiYmM4MjMyN2IxMGExMGEzMzNjNDJiNzk1M2NhMzY5YzRlYmE1NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
