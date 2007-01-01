В Тарусском районе затопило дорогу

Первые последствия паводка в четверг, 26 марта, ощутили на себе жители деревни Залужье.

Из-за подъема уровня воды в реке Таруса там затопило дорогу.

- Потенциально опасные объекты и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают, - прокомментировали ситуацию в Главном управлении МЧС по Калужской области. - Проведение эвакуационных мероприятий не требуется.