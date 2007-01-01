В Хвастовичском районе суд аннулировал водительские права мужчины
В Хвастовичском районе суд аннулировал водительские права мужчины

Евгения Родионова
26.03, 12:00
В четверг, 26 марта, прокуратура Хвастовичского района сообщила о лишении прав на управление транспортными средствами 45-летнего местного жителя.

По данным ведомства, мужчина имеющий водительское удостоверение, состоял на учёте у врача-нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие прав нарушителя. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Теперь мужчина не имеет права садиться за руль. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

