В Хвастовичском районе суд аннулировал водительские права мужчины
В четверг, 26 марта, прокуратура Хвастовичского района сообщила о лишении прав на управление транспортными средствами 45-летнего местного жителя.
По данным ведомства, мужчина имеющий водительское удостоверение, состоял на учёте у врача-нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие прав нарушителя. Суд встал на сторону надзорного ведомства.
Теперь мужчина не имеет права садиться за руль. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.
