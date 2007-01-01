В Людиново строят новые опоры для путепровода

О ходе работ на улице Куйбышева в четверг, 26 марта, рассказал глава района Геннадий Ананьев.

- Все сваи под опоры погружены, промежуточные опоры частично готовы, - пояснил он. - Сейчас возводят арматурный каркас последнего ряда стоек. Лабораторные исследования показали, что завершенные опоры и ростверки соответствуют требованиям прочности. Уже подготовлены леса для обустройства ригеля.

Для расширения дороги и создания двух пешеходных зон необходимо увеличить насыпь. В связи с этим сейчас проводится вырубка деревьев, рассказал чиновник.