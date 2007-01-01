В Калуге из-за закрытого неба отменили рейс в Казань
В среду, 25 марта, пассажиры не смогли отправиться в Татарстан из Грабцево.
Уже больше суток взлёты и посадки в калужском аэропорту запрещены Росавиацией из-за угрозы безопасности.
Рейсы из Казани и в Казань сначала перенесли, а потом и вовсе отменили.
Ранее так же было с рейсом в этот город на выходных.
