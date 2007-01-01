Жителю Тулы грозит до двух лет колонии за пьяную езду в Жиздринском районе

В четверг, 26 марта, прокуратура Жиздринского района сообщила о направлении в суд дела в отношении 44-летнего местного жителя Тулы.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В мае 2025 года мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения на автодороге М3-Украина, пока его не оставили гаишники. От прохождения медицинского освидетельствования от отказался, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение.

На автомобиль наложили арест.

Мужчине грозит два года лишения свободы, а также запрет на вождение.