В Дугне красят понтоны моста

В четверг, 26 марта, министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко сообщил о ходе ремонтных работ в Ферзиковском районе.

- На объекте уже выполнена замена изношенных участков днища корпуса и понтонов моста. Также завершены сварочные и окрасочные работы внешних поверхностей понтонов, - заявил он. - В настоящее время ведутся работы по окраске внутренней части понтонов. Также подрядчику предстоит обновить металлические конструкции и восстановить освещение.

Мост через Оку обещают вернуть в мае.