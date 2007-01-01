В Дугне красят понтоны моста
В четверг, 26 марта, министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко сообщил о ходе ремонтных работ в Ферзиковском районе.
- На объекте уже выполнена замена изношенных участков днища корпуса и понтонов моста. Также завершены сварочные и окрасочные работы внешних поверхностей понтонов, - заявил он. - В настоящее время ведутся работы по окраске внутренней части понтонов. Также подрядчику предстоит обновить металлические конструкции и восстановить освещение.
Мост через Оку обещают вернуть в мае.
