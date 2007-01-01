Со 2 апреля изменится расписание автобуса Бетлица - Киров – Москва
Авто и транспорт

Со 2 апреля изменится расписание автобуса Бетлица - Киров – Москва

Дмитрий Ивьев
25.03, 16:42
На этом маршруте транспорт заезжает в Барятино и Мосальск.

Администрация Кировского района опубликовала новое время отправления из пунктов следования:

  • Бетлица: вместо 22:20 - в 23:25
  • Киров: вместо 23:00 - в 00:25
  • Шайковка: вместо 23:40 - в 00:55
  • Барятино: вместо 23:59 - в 01:25
  • Мосальск: вместо 00:50 - в 02:00.

