В Калуге пройдут массовые проверки на дорогах

С начала года в городе уже произошло четыре аварии с участием детей. К счастью, никто из них не погиб, но четверо получили травмы и попали в больницы.

26 и 27 марта в Калуге пройдёт акция «Юный участник дорожного движения».

Инспекторы ГАИ вместе с педагогами и волонтёрами будут дежурить у школ и на популярных детских маршрутах.