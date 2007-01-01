В Калуге пройдут массовые проверки на дорогах
С начала года в городе уже произошло четыре аварии с участием детей. К счастью, никто из них не погиб, но четверо получили травмы и попали в больницы.
26 и 27 марта в Калуге пройдёт акция «Юный участник дорожного движения».
Инспекторы ГАИ вместе с педагогами и волонтёрами будут дежурить у школ и на популярных детских маршрутах.
