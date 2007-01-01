На трассе М3 ловили лихачей, которые выезжают на встречку

На федеральных трассах Калужской области с начала года произошло уже 47 аварий. Погибли 15 человек, ещё 73 получили травмы. Почти в половине случаев — 24 раза — причиной становился один и тот же опасный манёвр: выезд на полосу для встречного движения, рассказали в полиции.

Чтобы снизить число таких ДТП, инспекторы ГАИ проводят рейды. Один из них прошёл на 209-м километре трассы М-3.

В ходе проверки остановили 24-летнего водителя. Он выехал на встречку там, где это категорически запрещено. Теперь мужчине грозит штраф или даже лишение прав по соответствующей статье КоАП.

Всего с начала года за такие нарушения на федеральных дорогах региона составлено почти 80 протоколов.