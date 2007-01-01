На трассе М3 ловили лихачей, которые выезжают на встречку

Дмитрий Ивьев
25.03, 14:43
На федеральных трассах Калужской области с начала года произошло уже 47 аварий. Погибли 15 человек, ещё 73 получили травмы. Почти в половине случаев — 24 раза — причиной становился один и тот же опасный манёвр: выезд на полосу для встречного движения, рассказали в полиции.

Чтобы снизить число таких ДТП, инспекторы ГАИ проводят рейды. Один из них прошёл на 209-м километре трассы М-3.

В ходе проверки остановили 24-летнего водителя. Он выехал на встречку там, где это категорически запрещено. Теперь мужчине грозит штраф или даже лишение прав по соответствующей статье КоАП.

Всего с начала года за такие нарушения на федеральных дорогах региона составлено почти 80 протоколов.

eyJpdiI6ImU5NEhSaWFxM3ZjNS8xQk5Sa2ZScEE9PSIsInZhbHVlIjoiMHhqNmFITnlvS1RmbUsvcjN2c1laUy9aWlE4NXR2cHlBTEh4dTRIeHU5MS9GNi9OWmdGYWlzbXJxbE9WMnlzVm1zNGo0NmkveHVuYWR2eGxKaXhVV0drbnJPWlNFQVhrQ1NzbEJTQnlsSnVYM3ZGN2pCOXAvYTlTNzUrbmJLeitadGZKTFlma3ZEKzZnc2U4RDgrSWk1aUd1ZUJTSTZPYnFSV2xXUWgweE1Kcmh1V2pUNlF3SmJoVlN1MXVBYS9Od1VOTUl0akE1K0Q4bDEwWHR5VUFtbHBMR1UvbnJGR2t0Skh3U05lSHIzcjZNSW51ZjdmTjFDOEE2ZUFaelN0eStwZU56T3gwLzNKK091U1puWmErcFBvZXBRRk5EQ2ZUaEZYMjNTR2NLZDI0UW1DM1JlNUY0aUtMQVlzdGVhaTdtMkdScDZ2dC9WdTdxeVZZbWN5ZHk4bFhHY1IzQzArclR0RWFlR1AxczB3SFoyY2tXS0tVeUQrUnMrbzlOZHRndTVCc1AwYTVwUzhERWdVbHRSbjhtT05iQlRvQThSaVhpUjJDT1Q5TmxFbDZXeUJZY1IyL2FmcnVUcCtBcEM5NSIsIm1hYyI6ImU0OTFiMzUyNjMxOTQ2MDkyODQ3YWFjZTZjZmU0MmMwOTk4MjA5YTY5ZTE2NzlmNDc1YTI5NjZhYmUyMGY5YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik9DM2VmYjN0bTVmVW1qOUJYV3lQQmc9PSIsInZhbHVlIjoiOHFJQ2FSMUxsL2phbWFFUEZYeVVnVmI4SlA1SVlWK3dHTElQUWdFWndzeEZZaDdxQkkyV3lyU2RMNHVJeUdsSXRicFBlYnJlR2JIeEhUczk1NUlPcEpPUTAyS1FKWHVZSndoZmoxM2xvanJVdDJQcnBaN2RSbTJEOUtiblR4bUo0bUVKWG5CcVA3b0VSYnpuMW9EZnZGSXJyUFdkSkxLNC9GT2x4VGwyY3F1aUVaVXBadDBQcm8wV3RhYzhhZFhGTGxsaE9vVnJvSDc4MWpQazJIZGV3eWs1eUxhMWQ4TGN6clFIRXp4dFQvcWFHN2NaUzNOdnBZWlRNcGxGV0h1SS92ekJIUnlwMHBHMzZqWWxPOFRzZHpWNjVtOXc0UFpLeDVtOHRWVURiWmlGanlJSEE2SkdEVHMxcHA0VnhjdUNuY1JHdlVCN0k1RVR6dWRHRjFQWDJYakpRbEhpdmVOSEFxYWMyUmF2WmU4eUtSMWNhbDZMa0pHVnIzd2ROTVAyR0NXT0RBV09xcERsMEZQeVpWSlh0YlFTYy9XUkxtWitWL1JwTmZYaG1OTmZCcmduUlNUUUgxRlYrWm83S2oxMHcyOHk0OFRaSkJZZTlWcUVDbmVlMUZlVERZRll0ZzNOYy9SUHRnakYvUHp5azRMSXhRdG5HYm52YW1Samk3R0pWUmRxYzVodS9GVzlPc3hzRVA0M0NWa2FZSmsrb2tHRTdjU3pTV25sVUY3ZnNMM3kydkQ1eGs5MHpZb3Nzb21kQ0VTZ0lIRGJ5dlRuRXVSS0tOQ2t3aWVJbFVrTFRzT3FxNWxjTGJhenE0NFYxck0xTHlBcWZ3cEVnS3VSRDJzViIsIm1hYyI6ImVmNmVmNDZhNzRiMzdkMTRmMWY0ZTkyN2I0OTI2MTMzMTc3M2RkMWZlZjNjNDI2MGM5MjkxZmI0MTBiMGYwNWMiLCJ0YWciOiIifQ==
