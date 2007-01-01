Первые подтопления дорог прогнозируют в Калужской области 26 марта

В четверг может нарушиться сообщение с деревней Аграфенино Боровского района и Залужье Тарусского района.

Такой прогноз опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.

Ранее мы публиковали данные об уровне воды в крупных реках региона. Пик паводка в Калужской области ожидается в ближайшие пару недель.