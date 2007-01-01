Первые подтопления дорог прогнозируют в Калужской области 26 марта
В четверг может нарушиться сообщение с деревней Аграфенино Боровского района и Залужье Тарусского района.
Такой прогноз опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.
Ранее мы публиковали данные об уровне воды в крупных реках региона. Пик паводка в Калужской области ожидается в ближайшие пару недель.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь