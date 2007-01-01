Небо над Калугой закрыли для полётов
Новость дня Авто и транспорт

Небо над Калугой закрыли для полётов

Дмитрий Ивьев
25.03, 09:01
Около 9 утра в среду, 25 марта, об этом сообщили в Росавиации.

Из-за угрозы безопасности в Грабцево пока нельзя садиться и взлетать самолётам.

Ранее в течение 24 марта федеральное ведомство несколько раз вводило ограничения в калужском аэропорту, а потом их отменяло.

Губернатор Владислав Шапша сообщил утром о семи сбитых беспилотниках.

