Небо над Калугой закрыли для полётов
Около 9 утра в среду, 25 марта, об этом сообщили в Росавиации.
Из-за угрозы безопасности в Грабцево пока нельзя садиться и взлетать самолётам.
Ранее в течение 24 марта федеральное ведомство несколько раз вводило ограничения в калужском аэропорту, а потом их отменяло.
Губернатор Владислав Шапша сообщил утром о семи сбитых беспилотниках.
