Калужский аэропорт закрыли третий раз за день
Калужский аэропорт закрыли третий раз за день

Дмитрий Ивьев
24.03, 16:01
В 15:56 во вторник, 24 марта, Росавиация сообщила о введении очередных ограничений в Грабцево.

Ранее такие меры из-за угрозы атаки беспилотников уже дважды вводились в течение дня, но быстро отменялись.

Также МЧС дважды сообщало о ракетной опасности.

На расписание рейсов ограничения федерального ведомства 24 марта не повлияли – на вторник в Калуге не запланировано полётов.

eyJpdiI6IkRZMWxWRFZxd0s4WVFlSWlwdy83Z1E9PSIsInZhbHVlIjoiN0tpTC81aEdlV3BnOHFqT0VkY2hEbVJvU2w0b3AxbWwrSUk4Q2NKamhqK01VcXd1MUhUMDVUVzVONTZCTSsvTWdCTTROK0xvUFlFNFlwTFg4NEdKSnVFakJhQ0J0NHM2RnNSTSt5NWljUXJOTStsdW91WG5qQlBJNnFRVjRkK0dBUm5jcWZXc0ZOTlloT3NyY2dERXUwQU9tU1MyMmJKWEluVk5ZTFpzMFQyaTV1Z0xZajdWQ3FOREs1elJIckozai80bXRqcWVocGx1ekdnVzJmeFVXdDhjdy9ici82eU42bno3TmkrQlF4Qm9KSGZ6VFpkRWRsVFVJRldFREhYRjU0VHFDRFlNRVR2aUhvSW91SW9BWnVnc3hpSEZGVjc4UEdERUZwenNZVzdjRHk2Y0Q2QVh5Ylk5bkFXQysyckR1QmtUK3JxdGV3enZMUjl3Q1hGUitlYjFxRk96eW50T0k5UC9qY2RtK0RmOGd0UmRyaXM4QlpXUUN3VUlvbGJxemxndk0zaGJLdEJSaVg0QzlCT2cyVUJlV1RhS0lWY2g4OFNPM3lTTGhuOWN3cGhKemZyN1R0VG43UUM4ZTJLKyIsIm1hYyI6ImYxNjAxZjFjYmRlMTRkOTgzMzVhMGU0ZThlMTM4MGY1MzdmOWI3MjM0ZjcwZjJiMDkxNDRlNjNmOTBkY2U3NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkIyK3ZRa3NobjdQMTJIYWpid05OL2c9PSIsInZhbHVlIjoiZkNlQ1pkaU1NWnlTa3psNmRZdFdTbUR0ejA4ZUtwQkRGV3lKdzJaU2k2cEh0emhQaHNneWhuVVI0WS85NEp1WDd4a3g4bHpsYlFockNSRnhPU0t6cWFXUTdyOWFvL2dqekJNeWpWRE5WVC9iWTZ6aHdLK215K0pGc2VDcXBoNFgrandQZXZOcktIK3J4NzJkMmtVY1VWd1d1eUNqZkhXZ0xVSENzV3FBOTlRSUxnUzFWQVZkK3RRL21sOGl6ZG95bnFXZjFRb3pIdnNDSlBzVFdNZVo1RlRrQW9KR0pKWitVV1d6R0x2dmFXK1Z4Vm9VWmdJWGp5QnFjVGtqaHhZNmZvRTBOcDM0NDZCWHdpcWpKZXE2UmZFMmVtV2R0aERVNmVod0J6ZGltM3BhdGxGK3QvR2Q1Z3JWMndGOXQ3KzVYbStEblByMUVIUEc4Um5DZDhrUGU0WFd0Uktpa0pTR05zSWkxUHpJcTA5N0hGNWdIa0IzQlg1S3JHekpKc1ZDd2EwU3V2dnpnellYaGcrd3RwZnBSSTBkUUZkNk5uSjFNMDlxOXM0WWpabXhmNkdpTHRMMVlpaHFKcFJuS3UyMGxxbmJxdjJtR0F6RzJjZGZLSzNrTXk3TERVTi93b3BzTm9ObDVoaS9RYzRGdGNNS1pieFB0TVkvMWgwMXBtWnBMc0pJeVlYNUpudmpvNWw5eUlzQ25mdVdvR2I2VVlFTnppMTJnMlYzVDFqQVAwbzZDWTZ5WHYwZEdWMCtPL1BLQ1U2RGVzNW1hVEUxVnpraFVpZkJScVFCRTlWd1hQSlh2amNRZGc0NmF0dFpnQWJ5WFFYUXdDRGJnSzJwNDVvNyIsIm1hYyI6ImQ2NDg0MGUzNDMxODZjNmMxYjdjMzBhMzNhNDcyZWI5YzE1OThlZWYwYzYzZjdhMWQzMTZjMmJjNTQ0ODZlYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
