Калужский аэропорт закрыли третий раз за день

В 15:56 во вторник, 24 марта, Росавиация сообщила о введении очередных ограничений в Грабцево.

Ранее такие меры из-за угрозы атаки беспилотников уже дважды вводились в течение дня, но быстро отменялись.

Также МЧС дважды сообщало о ракетной опасности.

На расписание рейсов ограничения федерального ведомства 24 марта не повлияли – на вторник в Калуге не запланировано полётов.