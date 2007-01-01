Калужский аэропорт закрыли третий раз за день
В 15:56 во вторник, 24 марта, Росавиация сообщила о введении очередных ограничений в Грабцево.
Ранее такие меры из-за угрозы атаки беспилотников уже дважды вводились в течение дня, но быстро отменялись.
Также МЧС дважды сообщало о ракетной опасности.
На расписание рейсов ограничения федерального ведомства 24 марта не повлияли – на вторник в Калуге не запланировано полётов.
