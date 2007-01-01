Калужский аэропорт закрыли спустя 20 минут после открытия
В 14:13 во вторник, 24 марта, Росавиация сообщила о введении новых ограничений в калужском аэропорту.
Из-за угрозы безопасности самолётам запрещено садиться и взлетать в Грабцево.
Такие меры приняты спустя 20 минут после отмены предыдущих ограничений.
Ранее власти также сообщили калужанам о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
