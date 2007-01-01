Небо над Калугой открыли для полётов

Около 14:00 во вторник, 24 марта, Росавиация сообщила о снятии ограничений, которые действовали в калужском аэропорту.

В Грабцево теперь вновь можно садиться и взлетать самолётам.

Федеральное ведомство вводило ограничения из-за угрозы безопасности. Одновременно с этим МЧС сообщало о беспилотной и ракетной опасности в Калужской области.