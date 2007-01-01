Небо над Калугой открыли для полётов
Небо над Калугой открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
24.03, 14:02
Около 14:00 во вторник, 24 марта, Росавиация сообщила о снятии ограничений, которые действовали в калужском аэропорту.

В Грабцево теперь вновь можно садиться и взлетать самолётам.

Федеральное ведомство вводило ограничения из-за угрозы безопасности. Одновременно с этим МЧС сообщало о беспилотной и ракетной опасности в Калужской области.

Новости по тегу
аэропорт
eyJpdiI6IjlxWU9ZcmNYZFhqdnU2d2czbHg3Vmc9PSIsInZhbHVlIjoiMFFHaENWR1hqbW1kcFZNWE51d0NCdlB6YTlmWUVSaE1yVHZKRGhxeEgvT2RlcHViNUtleUhKVzVSYWw3RTZRRStvZUx6REgzMGduR20yUUJjNVpBQWJ6eGhoalRFVUFjMEZ1QXpDNmtwRDhLV0RIYjY5MnJ2V3BWSC9TeVZxVjM4YTJsVi83WGZBYXRwOFNadjhMaWxha0FKZW9DNS9PdjdxcTJhZVo1YzAwbERjdlR4bEtUWGcvYVVnajBvNVdHeGYreUp2dm1XL1BMUWpFNU5MK0w5YkQ1LzVkang5dFU3dVBGcWhYNXN4MElGVGl1TDhIVDVoc2h0bzhTZ0NxVW4vS1cyN3ZlbENrS0hGR1N2YmRSR2hiUWVNdUI4L1Q1SHpIS2JvcXg5TEh0SzZzbzBGb05UcVc1TGhpK0c5UTh2OTYzOE9zb2VRQW1qOUYzVTVZamtlemQySWhieWMvWndSVGx2N0NVUGUrYmd4bDBIOTdIbHlrQkRKNFhWYlJyZXlaeEZaOCtqUHVoUTZkMWlBaU9qdWVHMkljZStZeFRabDNHaVZqMzlTbzg3cldWM0RUWHEyejVQWFUwcHZSUiIsIm1hYyI6ImYzMzliZGRjOTNkZjkxZmQzYjNmN2JhM2Y3OWFkNTA2MWM2NzYzYjc3N2NiMjc0NzQ0NDdjZmQxMTRmZDBkMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Inc0UHZKUWl0SHpNSlVUOVZIUm55SHc9PSIsInZhbHVlIjoiQllBZU9oQW41L0YvMU9SVUNmcmhSM3BTODExWVhnMnpVTjg4WDRPbzVoeldkdXNVUDcxZG9mc014dVNCK2t5aTVFeGNYN0lITWdJTE9KZUNNaHowNGZwRDEyWFBINUlFYjFsT1VaOWYzcWx6S2lqQ1ZST25WczZIZm9ZRDV0WCtGYUVGZHh5Y1luZXVtLzV4ZmNGWUN0ZUJNaE5UM1grcE9hOTMySkljbUVCZyt6Y2xoNFM2KzBWbkhyYXZMWUVXY1g2U2prSVQwaFZKbmh2Tmo3R0oxbXZvK2hYQ2tMbDRtVEJxejMvYU45aWg3UDMzaFEyQWhQZWlWb0JIekVoOGtKR3VGMHdMWmRnbmc2U0FsMGs0dDR4NHZtcUFZQkVZSWtFTm9qWE5DY0FWZVY3b0RzTnhZK1lQcDJ0TmczOXJ3MlRENU0yOEpVcUFyUG9RalFHcVQ3cDhRMkM4QW4vMy9UVHhIQ0VFNWdOMitXTW5zZ2RDNXNPMUR2QlpnSG9SZW93ZEU2MzRoZUQ4MnNnQldtQmlDam1vMEtDZzVNTjdkaDVxMmx1Z2F1Z1RTKzVRZUdweVR0anBBUGdsVEFiRXJoR0M5MzdLYy93emdZWU9mVFNNWXM3bnVCcDEyVEJZQlF0YXdQL2ZTUyt3aU1KdG05VEFMTzIvTEQ5WlpzYzNoZ05FRlZEeUZ5YnNiM1FEbVJtRC8zR3g5QzNqNklmMVZmMTh1UXIxVUx2ZFNyaWdIRUlERzhLdHJOczVJb0RqOWh6aFpGNFN1NmFCalBaUFZNcTIzaFZjZ3IxdSt0VmdOYUtQanBiS2Y5M0NybTUvQlBYSVlLTlE5bEVLZG9HViIsIm1hYyI6IjM2ZmUwM2VmMTM4MGVkODU1NjkyZGNlZmZlNDA0MmMwNjcxYWU1MjcxMmIzNmUwNTVmNzg0MTMzOGI0OTNhZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
