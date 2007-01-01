Аэропорт «Калуга» опять закрыли

В 12:40 во вторник, 24 марта, Росавиация ввела временные ограничения в калужском аэропорту.

Это связано с угрозой безопасности.

В Грабцево самолётам пока нельзя садиться и взлетать.

Ранее подобные меры применялись в воскресенье и понедельник, а также в ночь на вторник. Власти сообщали о нескольких сбитых беспилотных летательных аппаратах.