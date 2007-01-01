Аэропорт «Калуга» опять закрыли
Аэропорт «Калуга» опять закрыли

Дмитрий Ивьев
24.03, 12:44
244
В 12:40 во вторник, 24 марта, Росавиация ввела временные ограничения в калужском аэропорту.

Это связано с угрозой безопасности.

В Грабцево самолётам пока нельзя садиться и взлетать.

Ранее подобные меры применялись в воскресенье и понедельник, а также в ночь на вторник. Власти сообщали о нескольких сбитых беспилотных летательных аппаратах.

eyJpdiI6ImtDY3I2ODZTdy93Yy9ZM2VLd0RTQ3c9PSIsInZhbHVlIjoibEM2c0tzdnZ1Qy9UUXNEaTFndzhxYXdNcU9kb0xveEt2K0UzMmFQc2lMaXQ0VmFhR1hhYkJZdlJXb0hqclIzeEtsR3JhN1dMemlTREVZRkFvazBJQTNnMXBCNUwrSFgyOGU1MDZSL1RuVExmMlFodjg2Vml1dXJFRzFnZ29uM2pFTXhJOGgzb0laN1k5SXpXZjhTWXlwU1o5OHlMaXgxS040QWRTdWJ5VXgvaU4zN2ZqTEkzbEdJK2R5alUybng5WVVwdnllTElMZ3gxL2F1b0dlZkpEeDFjTU9GOTBhanBENmw1UDdCVExQclZsZ205RVVFZWludEJRZkMwckoraGtkZkdzRW9zTm92WjlXaGtaU0Q0a3dndWtaejd5V1JVYnVvczllSmdLZTY0VnB1dFlUbU1sQnd4VkNvMGkvc3VQZUZjQ0J5bDVaeFY2Nkh3dFNYR0tmZzVuV0kwNVdTaFQrZVFwK2diMjh1aTlmS0Vkc2FEd3ViSlMyTjR1ejNFcVZqM3lDOUtJdE1qMzFCcXdGdlZZT21Xd1pxd2xsTnJtdXdOQUg5eitYTFlwTUhHTW9LQjR6QXVNNHVpak1xYiIsIm1hYyI6Ijc4YjIxMGJmM2FiYzdkNTdiMmUyZTNiYmZiODAwMmE2MWNmMDZlZWQxYzE2ZmQyODg4ZTYxNTg2ZjI1N2VhMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImRMMUlWUHgzM091eEVDaWNiN2ZzRGc9PSIsInZhbHVlIjoia0J0bkRjNEZ3TVYyeUZ3NmNhSE1GMGtobFRJcFJDMzJpeGgxYTE0QnkrbE5JS1QrbHlpZ3B2aVNULzkwQzJ5angvK3BlTXNXcGhyemdZL0tzY2hYNW8zRUZHS3hrVHNDVVR1amVhRjl2L2l1UGppdFVWUFNWdWZNWkthaHptaVIzRG9aUUZCeS9Oc25JZG5Mb3pOeFkyS3REM2FNUXE5TTBmcjBZUkNGRTlpVUNNQ1JpT24vS2t5QnpVN1U4eWorek5VVDFoeTZUNUx2cVA5ditZSjZRY055dHZNR25GdERIOEorV0tJK0JUdWV0OTJhUjZrOUZnR05GVG5uNDZybUxxNnozc3VwSjRKMW04ZGdLTEpMenRYVWVNcXJURkFpZTdUU2pYZFppNkFzZm5oWGhFaXlyMnFVdHg0NEJtV3E3ck4xL3JwSjhpdTE0cGpNZWI3a3BUQnhNTnY5U0daT1JMVVFSS2t1R3JLVjI1Wk5QQjNkMk9iSzAvaXlQN284TElwSDYzSkFnUkdkZ1ZDNktWVmw5MDMzWGtCMy9mdTNIaFV2WmxhNFhldFZaQjk1dHh0cjhicHkxRHFRZGQ2VzdZZHZKNGNnMnVsRVlvaDJxSTdPNG5EMmJBRFZkdEMzTHo2TlVpWTQ2TmhNK3k2OEFiYkF6Vm05L01hSlRwK3lWTTQwMkF3a09jd3BmeFVIczgrcEVaMS9sZnhvVzlQYkp4NUFzZ3d3NVIrWStJWGR5NUhIZWxRYytDRHdZejluemc1MlFEelg0d0lTdmxwejQzRUo2YmhUK1kyYTdGQ0VwRFRLVXpCRnNNaU5GQy8vaVZBTThEcHBYZ1FOcXMwUiIsIm1hYyI6IjViMDE1NTlmMDgxM2FhNmU2M2EyNGZiNWUwYmMyNWNiYTc2ZmMzYTYzYTgwMzc2NDgwMzIwZGVkN2Y5YzFjY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
