В Кирове проверили школьные автобусы

Дмитрий Ивьев
24.03, 09:22
На днях в Кирове Калужской области инспектор ГИБДД Денис Рубченков проверил школьные автобусы. Целью было убедиться, что детям ничего не угрожает по дороге в школу и обратно.

Инспектор изучил документы на транспорт, проверил, работают ли тахографы, и оценил общее техническое состояние машин. Серьёзных нарушений не нашли. Водители в целом соблюдают правила.

Также с водителями и организаторами перевозок провели беседу: напомнили, почему важно не гнать, соблюдать все дорожные правила, проходить медосмотры перед рейсом и следить за исправностью автобуса.

Отдельное внимание уделили тому, что должно быть в салоне: ремни безопасности на каждом месте, исправные аптечки и другие средства защиты.

Новости по тегу
транспорт
eyJpdiI6Ikp2N2ZRR0ZFWW5KRDk0dWptMEx1akE9PSIsInZhbHVlIjoiVFJ1MDBrQ2tvdVFWOUZyNkFQVmZSSHRoZk1CdE02TlZKRzhKdW1DRENkem9oY081RmVneDlTRm5ES1plVXFtclc1bGZRRkpWR1kzSlJGMlVReTBYZHB2VmM0UXprcXpUbDhIRHowQVNjTXREYXlqWCsycGYvdHlqbGZjb2hocklvdFJQZ2VDY1VqU0FzdlQyQnRzUkVRa3N0QVhHK3pzVHVIWWg0bTJFcWo5UlVtNExzcUNMMFdWaTgyRFBRN2NJcWZVOUxqUEdKL2dIbTlUMUpvQjJaUzR2Z0RneVJ6YUg2SzlMa0d4aktaVWtUeTlwbURZQ0N5TWh5K25vSmFrNnFRV2RLM3Q1c1NJZ3BHNVFYWEo4bWJDRFlhQ2N3dFg4UHdDTHMxV21teDljOVVPV251cWIyZ2NPTFdRVXJ4NWlGdEdidlYxbGl4R1U0R0hubjYvdElKMFFCUmQrZWRndEIyOHBoWUVMVHhkUndaS0hNcE1zcVc3NEw4M1ZNSTBsTjQ1UXlmQTIvRTQ2Z0ROemZqc1VpYll5YWM5NktMbnMrNW1QWUJvcUN1dllGMmM0UkdiNzYwWTVsaitZc0ljTSIsIm1hYyI6IjU1ODk4MmI5MGY5NGMxZmY5MWEwNDcxZGRmZmE0NzkyMjdlNTdjYzlmZmUxM2JkYzU0Yjg0ZDM0NzhmMWFkNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjNEbWZPcE1vb1RhMlVxTTVwV0ZWbVE9PSIsInZhbHVlIjoiNlZzWVZ1d0dnYlUxTitPSTRHNXhxaGtSRUx2V09lVDgxZ0VwRlFHZCtPWWg5dGdaOWJkNWpzRmwwU2NDMzZWeWtVQjdrZ2RFVTR4OXIzZ2Foa21Tb3NqeHNGZGVSOGxjVkVXaUlucm5XT09aZytXWW9ra0lHUG9odGtwNlBaeHY1U1B2MS9PdU9la3M5K0dIYmtTbWRzUmU1SEFaVTlzeG4waEFlMGV6OHlMTzZiSjFpMndJNUNyMzA4QkZleWNCNjJHemZLUEZJQ3FSTW9YSWdIZWVpak9TU3dsaEhXNG04cUZvTzZuZm0wS0w4VnFWNGxjb3NsZDBkc1BUb1J5RUx1ZTZ2aEFqZkt6NWJTTFpvTDlkMmhQc1VQeTJJUjRPSy9iNkhraUpxWFJFN3JIazlyU2hybHRhZUkrM0dFZHJHSmpFTjBTSmdTaDdTTi91ZDZjVTV0ZnEwaVRwVmFlbnZRK1dRMmRWaE1BOUhOZHpOVlJoRFZvMnpNTHVKYzB1b1k3L0FDWnNUOTFCMzA5N29XSTBETUhuNDZvRzRxRkpBWFRGYUdQODZGOVNMTHpqTzdYK1dzTThGb2VQakgzdTRUakgvTCtmZmd2ank3WnlsTXM5aUlRNHhBWVF5WW1ZaGhhNEgxaXhKd0Q3NHRTWS9TRG1SOWlBU3pIWGcvY3lmeGJBK1RDQjFUVlFPUmVvL3R4QXB0QW5DSXlhYlg5WFBFMjk3aDQ5aW1vRmU2eDZra0xnUE9NY3hLaU1kNmFnRkkvQ3lHVVVRdE1vMFdyTnRGSW1xem0vYVFnWnBmbmpOWXFMVHpmczF5dFR3WUQxTlFKcUVxTDFlNHdLczV3YiIsIm1hYyI6IjhkNDZlNzhjNjEzMjRiOTQ2MjAxZjAwNTYxOWVkYjkzMDAyZTk4Mjc0MjcxZDliYTE4MTI4NjM3ZTk1MDI1OWIiLCJ0YWciOiIifQ==
