В Кирове проверили школьные автобусы

На днях в Кирове Калужской области инспектор ГИБДД Денис Рубченков проверил школьные автобусы. Целью было убедиться, что детям ничего не угрожает по дороге в школу и обратно.

Инспектор изучил документы на транспорт, проверил, работают ли тахографы, и оценил общее техническое состояние машин. Серьёзных нарушений не нашли. Водители в целом соблюдают правила.

Также с водителями и организаторами перевозок провели беседу: напомнили, почему важно не гнать, соблюдать все дорожные правила, проходить медосмотры перед рейсом и следить за исправностью автобуса.

Отдельное внимание уделили тому, что должно быть в салоне: ремни безопасности на каждом месте, исправные аптечки и другие средства защиты.