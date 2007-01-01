В Калужской области установят освещение на 28 километрах дорог
Работы начнутся с 1 мая, сообщил во вторник министр транспорта региона Александр Шпиренко.
Установка нового освещения запланирована в 23 населенных пунктах.
По всем объектам уже заключены контракты.
- За счет полученной экономии на торгах удалось включить дополнительные объекты в Боровском, Дзержинском, Козельском и Жуковском округах, - пояснил Шпиренко.
