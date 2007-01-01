В Калуге водителей, отказавших ребенку в посадке в мороз, привлекли к ответственности
Во вторник, 24 марта, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к дисциплинарной ответственности водителей общественного транспорта.
По данным ведомства, 15 и 29 января водители осуществляли перевозку пассажиров по маршруту «Калуга - Авчурино». Они не открыли двери для посадки несовершеннолетнего на остановке. Ребёнок прождал следующий автобус более трёх часов при температуре воздуха – 20 С.
Прокуратура внесла представление руководителю организации-перевозчику.
Водителей привлекли к дисциплинарной ответственности.
