Росавиация открыла калужское небо
В 5:30 утра во вторник, 24 марта, федеральное ведомство разрешило самолётам взлетать и садиться в Грабцево.
Ограничения на полёты ранее были введены около 21:00 в понедельник из-за угрозы безопасности.
Предыдущий запрет на полёты в аэропорту в воскресенье и понедельник продолжался почти 40 часов. Рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды отменили.
