Росавиация открыла калужское небо

В 5:30 утра во вторник, 24 марта, федеральное ведомство разрешило самолётам взлетать и садиться в Грабцево.

Ограничения на полёты ранее были введены около 21:00 в понедельник из-за угрозы безопасности.

Предыдущий запрет на полёты в аэропорту в воскресенье и понедельник продолжался почти 40 часов. Рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды отменили.