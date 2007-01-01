Росавиация открыла калужское небо
Росавиация открыла калужское небо

Дмитрий Ивьев
24.03, 08:17
В 5:30 утра во вторник, 24 марта, федеральное ведомство разрешило самолётам взлетать и садиться в Грабцево.

Ограничения на полёты ранее были введены около 21:00 в понедельник из-за угрозы безопасности.

Предыдущий запрет на полёты в аэропорту в воскресенье и понедельник продолжался почти 40 часов. Рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды отменили.

eyJpdiI6Ikw1aFJpSEtlYTFlbmNUVzhwaHJFNmc9PSIsInZhbHVlIjoiTE1ZMVdQRExLVUZITDR2ejZtUm5uUFUxOFhwTEFrUHc1ZFJBeFYxYTBrckR4eHdDdzU2MTZWRDczZ2tzTTlKNVFRYlJ1ZklxTU1KU1oxLzVOWWxjUUplYnR3eFNvNEVhTW8vUGNISEp5THk3c1AwdnpzTWJXdXhHQ1l4STZNWWZNd3ptT3JYRzJXUmRrWDM4M0pxZlRPZzRpUko5YmJXMmMrakRLYUQvNGpoTi9IL0hseGhMSU42N1kremNaUWI4a3pvbDM3L3F2ZzZNWGhmTkVGWmdKeGJFQi9vVGt3TnQzbDE3anA0cnEyZUMrVHduTFpPNERGV2E3VFE0T0p0ZUtwdGgxV0pjWEZWUC82TnFwTFBaOTBDUEVlZkE1emhZNE9WV2ZXbFFRYUJpYkt1S04xOTVzdnBOdUxscUJWbTVvdWpwUU9qWk5yUW1LQUhwdHREVjU0Z0IxcXlyaDlZam9FWjAxZFFjTXhLaUlva0RmZmthZFVWSXNjdmlMeWpYdFdyTDFRSTFBeFhsUVFZUVc5V29YTDVBSGdPeVVxc3FNQmVzZElNcytsMEhxSnk2RlY0cjVScktTbEpvTTNKeiIsIm1hYyI6IjgxMTc1ZGJjZjdiZTBhYWYwNTkyMTdiMTg0Njg3Y2E4ZjEwMDRiYmE5N2M1N2U0ZTc2YjhkNDVhMjljYTFhMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjJXS3RuOFY1S3N1UktNU05WbkZLeWc9PSIsInZhbHVlIjoiOTZaNmdNbUpVQjlFR2tySUJEdnA2MlNMNHRoVmtWY1U2OS9CVmhMNHlxbzNCOGJYSGFrVS9wNGhTby9hMTlRZ2o1aWJyRFU0YVEvUXFPNFRFaWlKVDhFNnQ1bUYrblYrbGNKdlYxRmlDQ3ArYWE1dGE1ZHNKWEVXSU5QdktJL2pwTXJEUVRoQVpTRndWcklmcVdzeDRVYlMzT1JJdUluQit1T0RWbWRsWjNVd09pOUljTVV3T0R0YnB4KzJqNHJxTnZZdEQvZlRHRGxxRWxrVWZqaU5ZdWplV2NPNlR1ZWY5dXU3d21iNDY5MWhhclRFSXBvRlJZY205ZkVXMXBQN3luT1h5UDFFVS9pcDB1SEgrRWxGMmswYTBXZjJhbHF6ZmFnN1U2REIvLzJHSFBQNWVVSjhnSWYrMDIvc29HTmNuN3BGL0l1M29Rdlh2bUtOWEpwMGVFZ1BscE1CV1lHTFBnYTBXRUJ4cGVoQnkzajFZYTJ1N3QvTG0zMjFoWUJhZk9GYkw2MUZZWXNmZW1FKy9OTVZCV25pdXdtbnpuMytYak4reUhLMzJVRlVXZ0FnL0xGRmRZeUptQlhEZkNRUGtqM1orSTIzV2JVdEZRdXdWWmk5RVFZRjRlME1LSk5KZkN5K1NxZit1UCtiRk5GSDF4ZFoxWEdsbnhjYzJ6SWJFdnp5TzU0R3Awbzg3UWU4dzM2YlZha1FOSm40WGkxTTVaYllCWWFHK0hvb2k5WVVFTFFSQ0F4ZjVTeUwvelRJbTk1WDVla0F5aXhNWDNZdEdYazhtUnBGbGRZMXJhWkxrUVUrUW41Ulp5dUdXSE03aGFjQlEvMU5GU2szUFJKTSIsIm1hYyI6ImY5NTU5MTZkMTViMDBjMjVlZDRkZDJlODBiM2IzMDI5NTYxZjMwNWQ3NWNmZjdjMmI5MWJjMDgxZTY0NWRjMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
