Калужские чиновники будут разбираться в причинах роста цен на бензин
Калужские чиновники будут разбираться в причинах роста цен на бензин

Евгения Родионова
23.03, 17:55
В понедельник, 23 марта, калужанин сообщил о росте цен на бензин в регионе.

По его словам, в субботу резко подорожал бензин АИ 95.

— С чем это было связано? - задаётся вопросом мужчина. Примите меры и создайте комиссию по росту цен. Каждую неделю дорожает.

— Такая комиссия уже создана, - комментирует ситуацию Министерство конкурентной политики Калужской области. В неё входит, в том числе, управление ФАС России по Калужской области - орган, уполномоченный на контроль цен в рамках антимонопольного законодательства. Цена на бензин устанавливается по результатам биржевых торгов. Основной причиной, вызывающий рост цен на нефтепродукты, является повышение цен на Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже.

eyJpdiI6IkF0ZHNjQlQzUlpPY1BjdjFhdWpnWkE9PSIsInZhbHVlIjoiUkRRNGlEV3g1M3pZVkpwTTM5WCt1R3V1RnNDelVzNFgwNUN5QTl4dDE2a2xKYUhES1NQQysyaVJkQ3JlbVZFOTdWdHFmb0VBQnRyd1hOYmsyMzJjblgyK29QVXdoNE5SU2JiSEVRUGFJSkx6UWgyOXM5TXgrUDJ5NzV5RkhCR1dsVnRXUW9EZzNRTDd6OGdRYnJYam52T2U4dmRuTDhLNzd6TWpYanBQVXVoYVIwNDh6WHRVWXlGRzlnalF1Z2FHQzBkRWd1UTU5Q1FQNVp0T0NyMXZlM0V4WDU3azRnb0RIcEsrZkVqOWUvMGplUUdpTkdVZXJFeXRmR3F1ZjJVTnhIcFltNWlHNGZsYnkzYkY0WHZsalBtb1N3eDZUUWRNak1yUHhyY0VMR0V2aFFWeHVvOXhEVnJzSHlua1ByZzkybVRhMzRxZE9EUGVuaENvWjRqMURQcXhUT05ta3lGbFdVeFZJWUZRS25vRHgyRU5IdzhmUGhPVFZ1TjdTV2NBb3lBMWVKSWdmdExCTGU5eEkvZzdPZFBXRTNkdlBZMUpDeUZ6UndValNNWDY0UzJxUVZPYUF6M1B5TDRQN0pPYiIsIm1hYyI6IjdlMTZjNTJkZmIyNjk4MzA4ZDVmNzU3OTY1ZTA3OGY5N2FlMjJmMDQ2YmQ2OWE1MzZhZDRiYWIwN2EyNDczNTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik13RURrdTlOdDR6QXRqd0E1cnhhbFE9PSIsInZhbHVlIjoidmFjZUpUTnZhTDFSbUk4V3lSTEphUHJvUGpIck1ZU1V6a3NDQmY1NTNwOXJtNGE5QUhIMkoyTkplb2ttK3hqOXdCZ1FOQXlpZmVDaFZUcHd4TEk3WFpNMEhJWm1SYzZGdUU1TkphVCtFZVFsYVN4VmhoSDJueXVEY25ocjduLzBiR1kzZWFOYmJWazRiOS9VU0N1MDd6NnRpZ1A5bllQSXhYNzVtZXNpM0Q0RWtraE02MnY3ZmgrZ1NZZ1U2ZXdBRTdqQ2dlbGVCR0Vhb3pZK3VlMWFpUEhpMzhUR1pKYlh1WGNxclVIOEJIL25SSFo4WVV4eThBSCt3Snd1WTFVZVlTYnNPdndldTlKSy9EQTZoZ2U2d2Y3QzJyZmdqbEh0VlRwcGhFZjEyV2ZLNWd6MlBuaHdKRHFRSlVaaldoNUs5TVo2UHdiekllUjFCdSttRGp1TEZRM0tRVWw4czhJdnZ4S2tEMnBRWWFMaXBxL0hwK0xNcXJYZG9zZm5oMnpzOGtSV09McGpwSWhxZFFUbHVEM2lXMHFMOWEyMlYzT1J5ZWRza2JIZVFTempKT24zYkR3VkpKajNPcVZzUDBxUHBaRTdWMVNEVEhESUQ1QlVXalpIWm85czl2YnhtV3p0SFROUFh0VDRCM1c2Y2d6emg2TDBLQTRkZnZCL3U2T1hObFpCdWUyWGQzcHNGQnFVYjAwSzNmSnNuZDF5T2ZDNlFxS1JmQWEzbjloRVkrc2FLUktIK0QwbWNYaVVRbjM0Ry8weW1pV2hSNTlUVFdOdytJZjE1U09qYXFaa1Z6NmlNUm1DaklKUzRGUUZPaTVTLytEcXdyMk1RbDF0bmw5USIsIm1hYyI6ImEwM2U0MzJhYjY5YjQ3NDg2MTBmZjM0OGYzNGI2MjA0NzlhNzI5MWQ2ZjQwMjFhNmFhMzIxNTAxZWI4YTdhOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
