Калужские чиновники будут разбираться в причинах роста цен на бензин

В понедельник, 23 марта, калужанин сообщил о росте цен на бензин в регионе.

По его словам, в субботу резко подорожал бензин АИ 95.

— С чем это было связано? - задаётся вопросом мужчина. Примите меры и создайте комиссию по росту цен. Каждую неделю дорожает.

— Такая комиссия уже создана, - комментирует ситуацию Министерство конкурентной политики Калужской области. В неё входит, в том числе, управление ФАС России по Калужской области - орган, уполномоченный на контроль цен в рамках антимонопольного законодательства. Цена на бензин устанавливается по результатам биржевых торгов. Основной причиной, вызывающий рост цен на нефтепродукты, является повышение цен на Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже.