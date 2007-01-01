Главная Новости Авто и транспорт На нескольких улицах Калуги проведут ямочный ремонт
На нескольких улицах Калуги проведут ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
23.03, 16:46
Управление городского хозяйства в понедельник, 23 марта, сообщило о предстоящих планах.

Работы уже начались по следующим адресам:

  • ул. Баумана (в районе д. 11к1 и д. 18),
  • Грабцевское шоссе (в районе д. 60, д. 112),
  • ул. Платова (в районе д. 35Б по Грабцевскому шоссе).

В ближайшее время дорожники также займутся:

  • ул. Октябрьская (д. 13 к1),
  • перекресток ул. Карла Либкнехта и ул. Веры Андриановой,
  • локальные участки Правобережного проспекта.

Новости по тегу
дороги
