На нескольких улицах Калуги проведут ямочный ремонт
Управление городского хозяйства в понедельник, 23 марта, сообщило о предстоящих планах.
Работы уже начались по следующим адресам:
- ул. Баумана (в районе д. 11к1 и д. 18),
- Грабцевское шоссе (в районе д. 60, д. 112),
- ул. Платова (в районе д. 35Б по Грабцевскому шоссе).
В ближайшее время дорожники также займутся:
- ул. Октябрьская (д. 13 к1),
- перекресток ул. Карла Либкнехта и ул. Веры Андриановой,
- локальные участки Правобережного проспекта.
