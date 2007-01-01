В калужском аэропорту задерживаются три рейса

В понедельник, 23 марта, пассажиры не смогут по расписанию улететь в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Казань.

Это связано с ограничениями на полёты, которые Росавиация ввела в Калуге в ночь на воскресенье. Они длятся уже больше 30 часов.

- Просим всех пассажиров отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта. Также за дополнительной информацией можно обратиться в справочную: +7 (4842) 770-007, - прокомментировали в аэропорту.