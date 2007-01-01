В Хвастовичском районе арестовали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду

В понедельник, 23 марта, прокуратура Хвастовичского района сообщила о конфискации автомобиля 40-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он виновен в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В декабре 2025 года мужчина ехал на своём автомобилем по территории Хвастовичского района, пока его не остановили гаишники. Медицинское освидетельствование показало у него состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине обязательные работы на 240 часов. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

Автомобиль конфисковали.