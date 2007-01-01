В Малоярославце наложили арест на автомобиль водителя за повторную пьяную езду
В Малоярославце наложили арест на автомобиль водителя за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
22.03, 11:24
В воскресенье, 22 марта, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о наложении ареста на автомобиль 41-летнего местного жителя за повторную пьяную езду.

По данным ведомства, он виновен в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте мужчина ехал на своем автомобилем по улице Станционный проезд в городе Малоярославце. Его остановили гаишники. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его привлекали к ответственности за такое же правонарушение.

Суд наложил арест на его автомобиль.

