В Малоярославце наложили арест на автомобиль водителя за повторную пьяную езду

В воскресенье, 22 марта, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о наложении ареста на автомобиль 41-летнего местного жителя за повторную пьяную езду.

По данным ведомства, он виновен в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте мужчина ехал на своем автомобилем по улице Станционный проезд в городе Малоярославце. Его остановили гаишники. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его привлекали к ответственности за такое же правонарушение.

Суд наложил арест на его автомобиль.