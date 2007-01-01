В Сухиничах жители остались без автобуса из-за болезни водителя
Об этом в пятницу, 20 марта, написала местная жительница в социальных сетях.
— Опять автобусное сообщение с Сухиничами отменили, - пишет женщина. - Только народ обрадовался, вздохнул спокойно и опять крах. Во всей области такое может быть только с Сухиничами. Когда этот беспредел закончится?
— Срывы рейсов были связанны с болезнью водителя, с поломкой одного автобуса и долгим ожиданием запчастей, - комментирует министерство транспорта Калужской области. - С понедельника планируется возобновление рейсов в полном объеме.
