В Калуге на месяц ограничат движение большегрузов из-за весенней распутицы

С 28 марта по 26 апреля в Калуге вводят временные ограничения для тяжёлых грузовиков. Причина — весеннее снеготаяние: в это время дороги становятся мягкими и уязвимыми, а большой вес техники может серьёзно повредить асфальт.

Во время действия ограничений на каждую ось грузовика должно приходиться не более 4 тонн нагрузки. Если машина тяжелее — ей придётся подождать или выбрать другой маршрут.

Но не всем придётся менять графики. Ограничения не затронут несколько ключевых дорог:

улицы Автомобильную, Взлётную, Энергетиков,

1-й и 2-й Автомобильные проезды, проезд Энтузиастов,

Грабцевское шоссе на участке от трассы Р-132 до 2-го Автомобильного проезда,

трассы Р-92 («Калуга-Перемышль-Белев-Орёл») и Р-132 («Калуга-Тула-Михайлов-Рязань») на определённых участках,

дорогу от трассы «Вязьма-Калуга» до села Козлово.

Тем, кто планирует грузоперевозки в эти даты, власти советуют заранее сверяться с картой ограничений и, при необходимости, корректировать маршруты.