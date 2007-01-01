Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт
В Калуге на месяц ограничат движение большегрузов из-за весенней распутицы

Дмитрий Ивьев
20.03, 16:41
0 242
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 28 марта по 26 апреля в Калуге вводят временные ограничения для тяжёлых грузовиков. Причина — весеннее снеготаяние: в это время дороги становятся мягкими и уязвимыми, а большой вес техники может серьёзно повредить асфальт.

Во время действия ограничений на каждую ось грузовика должно приходиться не более 4 тонн нагрузки. Если машина тяжелее — ей придётся подождать или выбрать другой маршрут.

Но не всем придётся менять графики. Ограничения не затронут несколько ключевых дорог:

  • улицы Автомобильную, Взлётную, Энергетиков,
  • 1-й и 2-й Автомобильные проезды, проезд Энтузиастов,
  • Грабцевское шоссе на участке от трассы Р-132 до 2-го Автомобильного проезда,
  • трассы Р-92 («Калуга-Перемышль-Белев-Орёл») и Р-132 («Калуга-Тула-Михайлов-Рязань») на определённых участках,
  • дорогу от трассы «Вязьма-Калуга» до села Козлово.

Тем, кто планирует грузоперевозки в эти даты, власти советуют заранее сверяться с картой ограничений и, при необходимости, корректировать маршруты.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImI1b0duWTFYTm1jZjJqOWJZMUJLYWc9PSIsInZhbHVlIjoibzF4Z09QTmdQcWY4V09kMUhIQVhwb3ppcGxZZU10endJdEF3cjdabVlnaHZVWmRLdnkyS042Zk9kOGZpRkhoeXRnNk5ad0lkMFBsdTVRSmNyVkVMdmdMaW44aTFrMU9vK241K2duRUVTREFyeHZNUVJuWXQxNWJhQmR0QmQ5dVdXNlFGNDdIZ2ZYSCtFaFZ3SldyOWtydTR1WFVhc2pBRDlGbUJYaWY0U2RJL1ZwTHJGYzU5ZEdTUmhkOVloVFFKblBzZUN0L09na21lSUkwVkZCVjQrMG5HakY3YmV2Ujh1L01uT3lSL2tGUWRSdWNMWFNnUldEaEFVa0pXcUJYTWllYVFkUGt6SEhhZXZwWmFrMythbFhqUE85SHl1d3dUOS9qZTd6NldFOVljZkpRNEVXSklQOUplbDhsV2JpVDJCUVh6TXJaeHZsTmJrUHpPczJlOEtSQzZLbDVzNWZOUG5wWHV1VjB3UGVScExkdDA2TFpvMk54ZWdxSnhBZVIyc0x1NHVxN2hwVXNEdGFwSStxMGQ4dFNaSE92MnlnV2VPQy8yYzdrSTJoSXlNN1dFdEUrZHpXT1JGNlhTOHpVbyIsIm1hYyI6ImEzNjA0MmVjNjAyN2Q4ODAzM2YwMzBlMDQwZDcyOGI2YWQyZWUzNTMzZmY3NjZjYjFiOGIyNDM1YmMxMjY2NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iit0MUhQckFuWGUrbXo4VDBRNHo0Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiSDNLU1MvOTg0dTVLNE14ZmVPY1JnZHdJRjFhanlSc0FmdStrUTFPKzRkSVFaSE9pSFBoUU82WkFYVnY4TFMycGpBZURvbFBDM25VM3BVNVBXeWU0T3E2bkhQQW5uSFg1QWtCaHQ1b2w5SDlmVE9UQ3hFTXFXSTJLNU5idE1keDh2S2V5YzQyZS9Rc0YrUUZYRjRXTWw0RlB5V1Y3dG9VaVVFVFpvdDVJYTkzTlZScnFqYThpRGpJSUhiRGZPQlJaelV2SXRUcTNJTS9LWW93K1c0ZWE4RjJnR1N4dE9mZ1p3Mk9UbzBYajFWQk42WU1mTE9GVGFHbDlYcmM5UHlONzZuN3dJWEpaci9OL2dUdGVEM3dFOHlvSVdoMXA0SzBDRHRjbUhaL3d3ckYvam9xRGZ0V2JJMXA0R0RNc0s4MWxLYkVKU0lCTys3bENyTVlJMCt2dk03SXUxZ2Z5Rk14MWhQQjZCLytMejQ2SzBHL04wbVFzanVNZ2lsNjNYUWI3OTZkZXJmalovSU5oTlhZemFsMG55TFpZbWRremdlK0hxOTRFTTRkZ0lackNla0I1YzlraEZKMXFjZ3l6NXRTait2MW5qS01pM0RDenVtTDQ0TWttdnRtYkxKeGdYRGE5QncwNGhjc0txcThwbXhnMnB2NGlPY2gzUDlnL2RSWlYrNlFiODFXb1lJUUo0K1prMDZOdHVCc0p4dGZEQkxIVkVMTGk3dUFxcjhXM3Y0RWVvajZoelNha1VFbllXOFBPRmpGemRTbzZHTE94ekd5L0NBUFk4a01XV3V4WThxZ0kxcGhBWDFoSkZ2anMvWkJTUmk4N2dnMTN3NU5uM0xIMCIsIm1hYyI6IjgxMzdjZDQwYWUzNTBlOWIyZDY5ODI5ZDc1YWVjNzMyYzU4NWVjODQzNmZmMjQ4MDZhMjE4ODZkM2Q0ZjkzYjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+