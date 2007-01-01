В Калуге сделали ямочный ремонт на пяти улицах

Дмитрий Ивьев
20.03, 12:21
Управление городского хозяйства в пятницу сообщило, где проведены работы с 16 по 20 марта.

Дорожники сражались с ямами на:

  • ул. Московской (на участке от д. 180 до ул. Карла Либкнехта),
  • перекрестке ул. Плеханова и ул. Суворова,
  • ул. Киёвка,
  • перекрестке ул. Складской и ул. Карла Либкнехта,
  • перекрестке ул. Заводской и ул. Чапаева.

