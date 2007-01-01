На трассе Калуга-Медынь отремонтировали дорогу после штрафа от приставов

Организация, которая повредила участок дороги при установке весовых датчиков, устранила повреждения — но только после того, как ей пригрозили штрафом судебные приставы, рассказали 20 марта в УФССП.

Компания монтировала оборудование для измерения веса грузовиков на трассе Калуга-Медынь. В процессе работ асфальт просел и разрушился. Суд обязал организацию восстановить покрытие, но фирма тянула время и ничего не делала.

Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора — 50 тысяч рублей — и предупредили: если и это не подействует, могут применить и другие меры, вплоть до блокировки счетов.

После этого компания быстро нашла возможности и отремонтировала повреждённый участок.