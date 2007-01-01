
На трассе Калуга-Медынь отремонтировали дорогу после штрафа от приставов

Дмитрий Ивьев
20.03, 07:59
Организация, которая повредила участок дороги при установке весовых датчиков, устранила повреждения — но только после того, как ей пригрозили штрафом судебные приставы, рассказали 20 марта в УФССП.

Компания монтировала оборудование для измерения веса грузовиков на трассе Калуга-Медынь. В процессе работ асфальт просел и разрушился. Суд обязал организацию восстановить покрытие, но фирма тянула время и ничего не делала.

Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора — 50 тысяч рублей — и предупредили: если и это не подействует, могут применить и другие меры, вплоть до блокировки счетов.

После этого компания быстро нашла возможности и отремонтировала повреждённый участок.

eyJpdiI6ImRtUlA5Vi9XejRNTHNmOVhEbjBxbnc9PSIsInZhbHVlIjoiZUZ4WXV6NzVORStUZEMrRkZOSCtoeUx1MGNBeVJsVVVubFB2REo1NGY4VFU4dnBMSEtaNWJJM1hkVmk1VVdYR3JzaXlKc3V6NnhnNlovT3BCdUhIckp4Q1lRV0YxV0xqZVBGUHZqYk50VVBoMjBxQzBXcHBKOVZFVndXeVRKOUhPRGlVUFdPS2tveVhGcGVLWHpjSHZKOGlGNjZZU2xUMWNtTm1YakIrN1BHZzJhOEdrVXlGMSs0SW5aVTk5UzBlUjNVUFA5MTg0aFFwUTd1WmhFK2ZpL0pETkVjWnplcWZQS0p2eUpNdmxMVHFvSUNqY2djcXI1ZVBwYmxCdVdwYzFxUVBtN1lwRlBHYkFTR1JqMnlYa3ZoQ0h3V0JhajBPcHptRnBoa3FvS2RxOG1oQnB3R0k1aFk3Y0lmbElpbldFYy9RS0htTzM4aVl2cnZnek5MbnlhY1lxRFFzVVJjdG1vbmF0NHhoTzhxbllCMmNsRmhvcVNhdC95TXRybmwwVUVFaEk0L3ZITmVyVytDdzhYUFZZY3pxalhHTjdHemhYUVhtcE1hUHFkdzRvcVJiR3hsU0htbzEvR1dRSE1RUiIsIm1hYyI6ImFiMDRhNGQyOGUxMTYwMjZlMTcwOTU4NzMwMmRiNDBjMzFlZmNiNmI2NjliMzc0YTI1NjhmNTAyZDU1MjZjMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkJDeE1MM3IyUU9BWFdya2JFSlFjS2c9PSIsInZhbHVlIjoieEhPVDZSMEYxVzdVVGZ5WkZLTFdZTktDMWJTN0JpZUFCWS9PSUFUN0x1N3I1MjQyZFJFOENXelNMUUlKL2pEUlB6cHZ2bjZZY3ZwaS9YQ1R3RlYrTWxBQU9wWC83QnRtbHBQVU5uZWtxSnJGeEN6cXBSazRxcjBlSmxoejRGcVZza0ptdjkzeTVIT0tSWmQ4Mm5uVzc0NUN5cnBOd3NFNWx1dmJBRHF5dWUrdXRteEpHWG1WSUx6b3djM2ViWTRKMTNZNmUzVWJwWlZOdjdpSytnOHMxTjJERGx3YXRBUUl2ODRNV3l6MFVqYy9ITHpWS21WemU0MG5BR1VUbXBpdHphRFcrQkF2WDU5KzRXVFdTQ3dYQzJoYkN5Uy9BcU5XV0ZrN1ZLb0UxUHpTTmxsR1BnNmtrQ0I3Z2tWRXVwK2ZiS01lTXdvczk3NUN5V2VtbGR3czBGSk9UWUgyTTZHZEZVVm1TNTRLRnJ3YUFnamYxaGNxSHh2TCtVS1VkdmQ0K2EvTWNROEtwb0tDalVBb212T2Y3UVNWZHNUQXgyNlp5MlkzUUpLRWQ4N09BZ0xuazRSejYwb28xY0FnTlZ1SXZra0dtU1ZNcllXN1pOdEtDMi9kQWJVL2dnZWRwak03VUdKZGt0Q05jVDlaVjdid3dKU3FiczNIVERuc0NSRXRKVHh4S3VoQ3NsdDlLOVNwRk9GQjlhNjhsSDJndVAzbjNUdU4vT1B5b0Nrd0xKZGZ4Z1NFcW9hQTFCWTFBNHoyMmlubG1QWkt5QnJSOE1nZmF4QlhyVXoydndMck1wVVUrVkU2Ym8xR0ExQ1JQTlg5cHZCWXQvTERHYmRoTkVFQyIsIm1hYyI6IjNjY2Y5MTdhOGMwZmI1NDA1ODRmY2VmNTcwMjRmYjhhMmRlZDc4YjBmYmUwMDQ2YmQzNjBmYTgxYjUwMjk5NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
