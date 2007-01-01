В селе Ульяново конфисковали автомобиль мужчины за повторную пьяную езду

В пятницу, 20 марта, прокуратура Ульяновского района сообщила о конфискации автомобиля 40-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде.

— В октябре 2025 года он управлял автомобилем в состоянии опьянения, пока его не остановили гаишники. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ему год принудительных работ и лишил права управлять транспортными средства на три года.

Его автомобиль конфисковали.