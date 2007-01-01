Бензин опять подорожал в Калужской области
В пятницу, 20 марта, правительство региона опубликовало официальную статистику за период с 11 по 18 марта.
Цены на бензин выросли за семь дней на 0,38%.
Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,23%.
При этом по ЦФО Калужская область в рейтинге минимальных цен на топливо занимает второе место по бензину и четвертое по дизелю.
