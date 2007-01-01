В Сухиничах мужчина получил условный срок за пьяную езду на мотовелосипеде

В четверг, 19 марта, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении местного жителя.

По словам пресс-службы, мужчина управлял мотовелосипедом в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте 2025 года ранее судимый мужчина, не имея прав на управление транспортными средствами, управлял мопедом в состоянии опьянения в городе Сухиничи. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Его привлекли к административной ответственности. В мае 2025 года он опять управлял мотовелосипедом в пьяном виде на территории города Сухиничи пока его не остановили гаишники. Он снова отказался проходить медосвидетельствование, - рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

Суд дал ему год лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Также ему запретили садиться за руль на три года.

Мотовелосипед конфисковали.