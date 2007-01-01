Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
В Сухиничах мужчина получил условный срок за пьяную езду на мотовелосипеде
В Сухиничах мужчина получил условный срок за пьяную езду на мотовелосипеде

Евгения Родионова
20.03, 08:57
0 291
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 19 марта, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении местного жителя.

По словам пресс-службы, мужчина управлял мотовелосипедом в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте 2025 года ранее судимый мужчина, не имея прав на управление транспортными средствами, управлял мопедом в состоянии опьянения в городе Сухиничи. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Его привлекли к административной ответственности. В мае 2025 года он опять управлял мотовелосипедом в пьяном виде на территории города Сухиничи пока его не остановили гаишники. Он снова отказался проходить медосвидетельствование, - рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

Суд дал ему год лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Также ему запретили садиться за руль на три года.

Мотовелосипед конфисковали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhlbjJCVVFScWlESlZ3cW44UTAyVVE9PSIsInZhbHVlIjoiZnBZUzJ6c1pwOFEzN1NMTno4REpJMER0eGpHY0RqQ3VlaW4zT3ZHUWMzNzZHWFUvbldyR3htS2pCWGpvbzl1b1lQMUxpRzRaakovV0h5eEpBbm4rc1dtOHk4RXZjeGFOd2JldzJyRWoycXc0ZE54amk5T2V5eDlNbERyeHBEdVJPVjBVamIyaXR5L096bUdiWXcyRVZjcnY4bGdyZ0ZnaDQ3eXdDazVmdXV3ZXRGVXErZU93MVpKNVhqN2tYd2dTWjdGUm1ZZ2Z2a0F4dnZQWEYxMjdIeUhhMlRGajR5UThoYkZoZDljOE1KS2JiMWtuY1REdEY1Vkp1aC83OTNxWitBUzRpRmJETlRNaVdkQnZEZXkvcmdZSjg5N1ZpMEs5Vy9zNVZRakJBaVpoL05rL2NBUXVIdDZnN0dvTy9LYnNjWkNubUJiTXNlNXE4SkZFOGpuS2VmNzQ0K1JwQUdkbWZaNTFEUjZWL09udFkralNjSFlZaFhaYUVSYzkyMVRtK1VKS0lxNXdYU3lhUlZHSmFJWm5aNDdweGxNTzFvTkFQcEI1MjVvVHE2VWFzaDdtNWlWa0lsZkVYMjdFbEpPbSIsIm1hYyI6IjI0Yjc2YTU0YjcyMjFlNTQ0MjhhZGU0OWZhMDI0MzdmMGQ5Mjg0MDYzNjEyNjk4MzIyOTY5MTJkMTY4YWZjZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZLMlh5YjRDcnl5L2lPamdCRUFFWGc9PSIsInZhbHVlIjoibWF3U2grNDRmYlFGM3NLajJqNFhWN2FaZXVnNDJHMitKNTIvaGlxQUJieURDYTZlMEx5RnVPWU1YeW1XZFF4LzJOZk1lYWNKT3BRYmhqeDRkSDM4YjRMRFpJME02YnVEVzMwSTN1a2ZQM3RjaWhjMzY3enNzWWpVYWJBOGxYVnlkME5hSW1vMG9NOEdVeDU1Z2lQeGJ5dHU3STRyWXUvN28yaENSbjJXVkJpTnJyNTVPVS9LcTZZSzdtN3RNVFJLUGFqbW1SYmlqVlR4QVBVdkdtNHBqRG1HMjN0Z2tvNzFlN1hxK1BWcUZhbUVLdU1NSTVnUWZieTlKZy9xOUs3YXJEQmRxako0MGY4WSt3NXNSQWxhMm8venJ0NXVaMnRnYmQ1cVlRemVKeXpLSGxSZUxCbm1xUkg3bkVtb3dlNzVWZnZTSjZNMjViNjVxRWhWcmdub1NoY2U4cW9hUUFmVWpvUzhaYzcvNXhKM003SzV3Y0dBY1EvVis2T29CL1QrTnZpUzFWblRCUUQvUmdpbW1Rc3ZTc0ZnYjJTTHZZTURGNHVCd05CbHF6STF4a0J3cjZuY0RvVlJVeDI2cUtoWVRwU3BPUCtWVzBlSHdWbys0Uk1WeW4vNndmS3lER2M1cXR3dHhldnJqMDhHbzFDdUdGcDdIQ1hGdzdraStReEVERkxVMklGZXlPU1FKd05XYStRYkhQdCtJMVhjSTF2d1BLV1BYeXNPUHMxYzU4OWdUalFYK1ZzZjJsUzRIVzh4YWY1NWpaMEp2bHpCY3k5SGx0cDB1eEJodTZqTmtKT1BNTi81NFFNcGQvc0dWZVhpODRiWFpxd2ZKZmw4YlpITCIsIm1hYyI6IjYzNzMxMGUyODViOWViMGQ1NTY0ZDJlNDk4NzA5OTVlOTRkZjkzNzliZDI2YTQ1MWQxMGI2YTk2MDI3M2Y0ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+