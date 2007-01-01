Пробка собралась на главном въезде в Калугу
Движение в Анненках затруднено утром в пятницу, 20 марта.
На подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина» пробка растянулась на полтора километра.
Также утром наблюдаются заторы на Грабцевском шоссе, улицах Московской, Телевизионной, Жукова, Тульской, Никитина, Кутузова, дороге между деревней Белой и микрорайоном Силикатный.
