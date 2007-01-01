В Малоярославце из-за сломанного автобуса дети остались без учёбы

В четверг, 19 марта, жительница Малоярославца сообщила о проблеме с общественным транспортом.

По её словам, сегодня утром в 8:26 автобус №7 вновь не вышел на маршрут по расписанию.

— Трое моих детей не могут добраться до мест учебы и реализовать свое право на образование, - пишет женщина.

Мы связались с ней и оказалось, что проблема не решается уже целую неделю.

— Автобус попал в аварию 12 марта, - рассказывает нам местная жительница. - За всё это время подменный автобус был один раз -14 марта. Больше рейсовый автобус №7 не ездил и не ездит до сих пор. Его нет вообще.

— К сожалению, маршрут отсутствует в связи с серьёзной поломкой транспортного средства, - комментирует администрация Малоярославецкого округа. - У перевозчика нет возможности выделить дополнительный транспорт. Необходимо время для решения вопроса.

Уважаемые читатели, а вы, сталкивались с такими ситуациями? Когда? Как быстро они решались? Пишите в комментарии.