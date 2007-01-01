В Калуге водителей попросили убрать машины с двух улиц
С 22:00 четверга, 19 марта, начнется ремонт сетей наружного освещения, рассказали в городской администрации.
Из-за этого ограничат движение на следующих участках:
- ул. Глаголева (пл.Московская — Синие мосты),
- ул. Путейская (Синие мосты — путепровод по ул.Московская).
- Просим не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили вдоль этих участков, - говорится в обращении администрации.
Ожидается, что ремонт завершится в 6:00 20 марта.
