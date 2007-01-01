Главная Новости Авто и транспорт В Калуге изменят схему движения на Грабцевском шоссе
Авто и транспорт

В Калуге изменят схему движения на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
18.03, 16:47
В среду, 18 марта, прошло совместное выездное заседание комитета по территориальному развитию и комиссии по безопасности дорожного движения. Обсуждалась ситуация в районе областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас калужане жалуются, что приезжают на похороны и не могут от остановок безопасно добраться до места прощания со своими близкими.

Как пояснили в городской Думе, там планируется сделать новую разметку - две полосы превратятся в одну. Также будет решаться вопрос об ограничении скорости до 40 км/ч и установке камер фиксации нарушений.

А от остановок до здания бюро планируют построить тротуар.

