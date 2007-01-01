Калужанин получил обязательные работы за повторную пьяную езду

В среду, 18 марта, прокуратура города Калуги сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 51-летнего мужчины.

По данным ведомства, он признан виновным в повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В ноябре 2025 года мужчина управлял автомобилем на территории Калуги в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Автомобиль конфисковали в доход государства.