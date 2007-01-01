Калужанин получил обязательные работы за повторную пьяную езду
Калужанин получил обязательные работы за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
18.03, 09:33
В среду, 18 марта, прокуратура города Калуги сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 51-летнего мужчины.

По данным ведомства, он признан виновным в повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В ноябре 2025 года мужчина управлял автомобилем на территории Калуги в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Автомобиль конфисковали в доход государства.

eyJpdiI6Ik9iWVkrOFFjaks3dGE4WmdtZ2JINkE9PSIsInZhbHVlIjoiTlc3ejdpc2IxeklMb3RONWxka25KTGxlS2xkZ3FER0xhUzJ5TzVLeVBnT044WGppSnhzV0c3Z1R1aGU4Slo0NngxQTFLNG85T1pQbjhkNExUdENPdWVmbWgvemkydkpybW1nVS9lZVRnUzV6MGIzWTV4YkdwVEhxWmliV3B0bytVNjdCODViWW5vWE1oc285ZkZQNTNFTi9IZ2NKSzJCSlVYVmJNaS82eUpIU1FxWWs3aHhSNCtkR0J1RVNJTXEzMDN6cGMvSFlPMXIwNzFBUTExbXBsOU9USjRSMG1QZDdPY3QxeUx1K2k2Z29pVmZYSys4WjVZL1VFakF2Y3V0OTNqWEFyZ0lRVTVFWGJvOE10cWh5TmhiSVJYRGlkL3gyV0FDVHlZcHRkTW9wdGFnQnhSVVNqWEhraDg2akdQR2xzbEVTOElvZzFwL1VXaFM2eUwycWRGL2dOM0xCRTYxMDJvMGpsSlVrOWM1OWtwcEhSalptU1BENXBGdjRWNXNPMS9ndTJTSDRmdVJoSWN4V0xKSWhnSEZqMW5KQThIWkV1c0ZEdHVmc3J5LzdoYlRlWml3anNRNXlsZ1ZMRHdXdSIsIm1hYyI6ImYyYThkNjVkNzQyODUwNjM2ZGZlMTc5ZTQ4NDY3ZTFkNDQ5NjYzZTA3MjRjNmE1MWFiMTM3Nzc1ZDUwNDk0N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlF0NzZmU29KYUFpVTdtU1U0ZGd5K3c9PSIsInZhbHVlIjoiNk0vdlNHcXgyTHVjL2pPZW02QUhSc0JZd1V5ZHdoL0l6SnNXN3J0bm5GZEJTQXJKR214VytCVTJoU1RHaDdXcGNtL3FsUW5wMzcxNDJFaktrdk5ESnNKcGhIMzFiVzFTc29idFY0c1BMemZvWVRkQmtENDcveWdGcXFVR244Yy9iMzBnSE1tTmllRjA0UHJUbUZnTGNQRVo1c0dLeG1NQTBBZCtvSGRjdysvVUhrVjhVMkhTaHNUVHlub09jMDJFVExLaXNnN25UeUJkeWhBNDRudWFnNXpxTXNPU2ZrYjVoaUN1SkErL1djUDJKZ3V3Q2tuTWlid3E5Rm9ua2h6VnhYZS91VWpFOFA4cVcwTjlkUzhPYUtVcjhKQnkralJWY0l5MUlJa0kvdVpKM3BmU09PZ1U4TDlXVFpkMmNUMWlaYnkrUFJkVnJYc0U4OUFYeWU1cU5xUHBad283bTRib2RzWU1pVlJhOHFzV2Q1bGtLOVFtU01HVm5UdjZKVmRMWFpFeGZ3bGg3T2tBNTRJZjlDenR0SUMwcHpSRVRBbEpjaUg4WndjVFM3cmlhVVRYOHNGYTlvZzlmdTBYWXNtSUtqbFdzNjYwNG9YSTl5TGRhQ2F6TG1Pa0pTZlRWL0U5SXhBYnpIMGtGdDBuWnBlT2RlREtYZXRVZTFGWHdNWm1LTVVVazBMS1FsaEZPQ2tpemY1N1R2OEttUUE2eElhWnFMOHJielBjV0pHc2VIcmttTytmRkN5d3h2SGYrQUkyWHJkL0hwcVR0d1NCSWdnSDI3bXl5eFNEZkRvT3NEYy9oa3ZaTXZ2TVNYS1RzdTNWTThHRVQ0ZkdzYlBhNisySSIsIm1hYyI6IjRiYTVlNDg5ODVhZWQ2YTJkYWQ0YjUwMWZmMzk0YjA0Y2RhYTMyMTY5ZjBjYWNhNTU3NGEzZDA2NjJjYTA4MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
