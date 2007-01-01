В Калуге инспекторы напомнили водителям об опасности выезда на встречку

15 марта сотрудники ГИБДД Калуги провели рейд, чтобы снизить число аварий из-за выезда на встречную полосу. Такие манёвры часто заканчиваются серьёзными ДТП, и полицейские решили ещё раз напомнить водителям: спешка не стоит риска.

За время акции удалось пресечь четыре нарушения. Троих водителей оштрафовали за то, что они выехали на полосу встречного движения там, где это запрещено. Ещё один участник дорожного движения попался за рулём, хотя был лишён прав.

В Госавтоинспекции подчеркнули: желание обогнать или сэкономить пару минут может обернуться трагедией. Выезд на встречку — один из самых опасных манёвров, и даже опытный водитель не всегда успевает среагировать, если что-то пойдёт не так.