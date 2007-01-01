На объездной дороге Малоярославец-Калуга после ямочного ремонта образовались новые ямы

Во вторник, 17 марта, жительница Калужской области рассказала о состоянии ямочного ремонте на участке объездной дороги Малоярославец-Детчино-Калуга.

— Говорили, что выполнили ямочный ремонт, - пишет женщина. Но сделали они его частично, фото прилагаю, сделала его вчера. Такой ужас начинается от СНТ «Сосновый Бор». Да и сам ямочный ремонт сделан не качественно, там где и заделали ямы, уже снова ямы.

— Ямочный ремонт проводят ежедневно до конца апреля, дорога в ремонте до 2027 года, - комментирует ситуацию министерство транспорта Калужской области.