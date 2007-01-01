Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На объездной дороге Малоярославец-Калуга после ямочного ремонта образовались новые ямы
На объездной дороге Малоярославец-Калуга после ямочного ремонта образовались новые ямы

Евгения Родионова
17.03, 16:45
0 161
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 марта, жительница Калужской области рассказала о состоянии ямочного ремонте на участке объездной дороги Малоярославец-Детчино-Калуга.

— Говорили, что выполнили ямочный ремонт, - пишет женщина. Но сделали они его частично, фото прилагаю, сделала его вчера. Такой ужас начинается от СНТ «Сосновый Бор». Да и сам ямочный ремонт сделан не качественно, там где и заделали ямы, уже снова ямы.

— Ямочный ремонт проводят ежедневно до конца апреля, дорога в ремонте до 2027 года, - комментирует ситуацию министерство транспорта Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRsb3QrMTByOUViRWo4Z1lQRHA5a2c9PSIsInZhbHVlIjoiaXcreU9oNXdhNEdYaExlZUZSVzI5WXNZSXlaT3BmNGE2OVNRcnJBbVV6NzdQMmk0VDZPVkxBQk8ydTl4c3pnYlFCazVEamdSbFJYOHk2UUl0dm9HNDBJWmxEc3dZOU9MSkNBZkxZZG51cHEwcS9hM3RHSVkrKzE5MXZ6UDNRNXF3Q2N3RWFNRTVYZlF0T0FVRkQ3UXlXQXhBV2M5V0hXTU9aQ3U0Z2w5WXRhbUpDTjg3T1RRUnRhYmNQdnhWSHBHbzlyalFCUEVtcHZWRHJBUFBoQ0NmditTTS9CdCtUQ05nR2VxdmMxQllWSUlDeFRiVG1Ud2kyWW1iWVJrc0pHR0xIV0VrQnFTdDI5MlNHQyt6cGRqYTZabHNnTzhTOFNKODJSbnljSmFZMnhYUG4vU1pycXVOd3o5YlVSYXlVcGQ5WldpYk41QW4rd2NmaHhwb1VRZFIxZ3RjMU4yMWU0enJRSHdsTjFoazZ6OXdRbkJEYzZpZ1NRTFNwSmJ4V21HbUFndC9zTGU1WDI1RlFZeldpeXVEaHlNd21yYVFZNmw1bHlLb045QTlIc3Rjc0R4WThGRkQvTUVpNGtXOE9iOCIsIm1hYyI6IjQzNzA2Mzc0MjUxMzNlODJmNmVlN2RkZGFlNjhiYTFkMGY4YTI4ODBiZTdhMDEwZjBmMmIxNzdmZmQ5ZjQ5ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImIxcHkwQlo1U1NKS0xVcjI1OGJGQ1E9PSIsInZhbHVlIjoid3pLWGxoNGF1ZURNSWpUamZMSHJDOEh6UG54UUVIRzJuL2IrY2FQMmFaR2VaZFBaNm5FZ0QybGpFWmJ2K2FKbWdpMmI1QmQ1OVFTbUczVm5tejkxNGdqQ21sRlQ1WHh1RVhEdnVxZFU4YWJJR2tUOVlzaE1vTFEwUDNrTmdOYk51MGVDZkF5ZElCU05oallRU2JtY2gyT3dDUHdkOW9jWkVJdSsrVGZXWG1LU2RwSjB0NWxmUis2TjZxUnZHdE9pbkh5SGprRkRHV3RubE1sNlpxQTJ3NEV5bWNFMWNUR0tUOHoyWER2blFZdFQ3QUUyTVJ5VVVDbGJFeEdGS095R3lrVmdRcERiU1QvdU5EVlRGdFcrNXlobG05UlpYOEMzdnZCWlIzYjd4TWZyUXh4QzFuVTE0UElvYjlVd0hoU21vMHBIWXVOVjRkVWlGQnpwZVlqRXhtNU93VHdubEJYRzNha21CMUdMNWwramx5blJHam9ER1FTZnFOL3U4UVJqZHl6eE5HS3duNGZlU2pZbUpnLzNIMGRyUjZDbEVSZ09razZTeXZUTlNYWFQ4VmtOeTV0c1VhUTRrWUtGNGFDYndmUDNRcHBYcnAyTDhNY1BQS1lwOS9uakhXVldMMlA2UVkvbHZxMzBXNW9HRm8vZ0tlb3E0YVIwb3Q2UmhZMFRYaFN2RXQ4TldYRllzZVQzZGl1M2QrUk9zamIwSjRtSXJSejJwL3Ird1lUeWRCQnRxNXlab3Fwa01kdVJiWlBRRm5WZTRPaU9ETkJUZDFEUmFHQVkwRVhtSkVxbklzdEFOOEFzQ3RucDNjZE4wbWpISzhCSE43TnRKMU5JWVVMbSIsIm1hYyI6IjQ1ZWFkZGMxNzM4YWUxY2E1NmFkMjZkYzEyZGUyYjMwNTQ2OGI3NGFiYjExMDBhYTg1Y2MxYTA2NGM1ZDdkNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+