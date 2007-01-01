В центре Людиново начали ямочный ремонт
В районном центре дороги приводят в порядок после зимы, сообщили 17 марта в местной администрации.
- В первую очередь восстанавливают главные магистрали, чтобы привести их в порядок после зимы, – говорится в комментарии администрации. - Это позволяет снизить аварийность и сохранить движение транспорта.
На данный момент завершены работы на проспекте Машиностроителей, улице Энгельса и перекрестке Ленина-Энгельса. Сейчас продолжается ремонт на улице Ленина.
