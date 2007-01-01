Калужанин ждал троллейбус №2 полтора часа
Калужанин не дождался троллейбуса №2

Евгения Родионова
17.03, 10:30
Об этом в понедельник, 16 марта, написал житель Калуги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, вечером были проблемы с общественным транспортом в района Парка Циолковского.

— На конечной маршрута №2 «Парк Циолковского» отсутствовал какой-либо транспорт данного маршрута с 19 до 20:20. Далее не стал ждать. За это время прошло четыре троллейбуса - маршрута №3, один - маршрута №1, две маршрутки - маршрута №34, - рассказал о проблеме горожанин.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— С 20:00 на маршруте №2 троллейбусы двигались с интервалом 20–25 минут, интервал увеличился из-за уменьшения пассажиропотока. Сбоев в указанное время не зафиксировано.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с такими ситуациями? Когда? На каких маршрутах? Пишите в комментариях

eyJpdiI6IkNaa3g2Y0Rsd0lIR1JDSk11WFdEcUE9PSIsInZhbHVlIjoibE9BRDJBWjdLbnBvV1RrK2MvcENVbXFpdHpGbHhDSW9nVnlvaEZPVGxKRzlNWFljNkhwd3pqWnJoemNVQWNNVWVmY1FMUi80ak1iZkhmU2ZiTUxGZXFqZnBMTXh2MEowSytTazFWVmMzeDh5ZDZzdjlvVWJTRHhIT3lBUTNUWnZEQmJRbE1zODFxYVkrY2ZUUUZCT2FvL3ZTeGdWcVlIZTVDU3FyZGE3Ti9YamxubWNYQVA4YVcySWVoSUNSWVFNdjFhRFdxZ3pBYVgrYlJIMnVKRXVTRkZEUzJmYW5pVEwvUnE0NmlPS1M3RE1xYVVQV29ML0xocE1oTmVSUk1rbTBDZFg0ZFhzcm15dEtzN0ZIcFl2R3lrSEFIc285L2lYOWFReG9MWHJ6WnhJZ2tGUUVnYXRTR0JVU2hLdnprU2V1UVNsVVEyZUxwcHNOa2dONjJHY0FITlhteXFBT3crMHlQYjk3SjNNc3p3MEFuMTFiR3FJTVM5cm9Jd010RkluSkV5dTNQV05TNXVoVUZ2Y0RwMTYzTUFOckdvcTBveFpGQkRhWko0Y0l0U0NTZXdEMTdhK3NRR1lRZXlFU3o2TyIsIm1hYyI6IjRmNGY1N2I3ZGQxNDkxNzNjZDM1YzkzYmJjOGUyZjkzZTJhODc5NjQzMTA2YTcyZGU1OTgxMjhmN2JkMmQyMDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjZYay96a0dFWldDcm4wTVJhRnlNSkE9PSIsInZhbHVlIjoiWW1kVWhNcVo5L0hSQXZQZmI1Y1JyazBKdnVmYTFBbUNLYjU4ellSd1JnRW0vc1lvVWR0cy85cnRiWmR6OHg3TWc3d2s1akpWb3daRFBEZXBaWDhVTHpTaU5vbU1PeHRaZ0NHYm81MndhTyswOE9CMlJqdzk3UXdCNndyMVg2WXJPbnBrYVpFTGMwS3B6SzJLc2R0NE0zUVI2RDV1MCtEWjBjVXM4RUZaSGtFWVUxb3FIemV6NFN3VW94TGQ3WEZieUpLelJXdnBqUmVpNFNEMGYraitVamNGVjV2WVZNdGU1RWg2WlJHVWIzZTEveDRHcTVRSmpiV2VhN3g3NFRhdld0MSs3V1BHd3A0eldtRXdOMjZ1WVE3S3lvVE1kWXltbmZmRlkyTGZOemVjTCtFR3VIMmpsUkdicHZSZTUyYWdkQUpTem42UnAzN3NUTHBIY0Q2RUhZenVseWxDYmJhQjNVN3o5ZnlPS2R4bU1RUVMzYlUyRTN6clh6dGJWTSs2YzIwWk1venVwa2g3cys5NHRKQjBXdEtIMi9TZ1ZGSUJqaVI1VHdJM2c5ZE1UdHdMdEsxem1lMzhjcVFEZ1ZoeHBWYVN0aEFWTGwzai96aGU3Q25nWDByWDZVRDhrdklTRnJJNGIxakNCOTV3L2thWG8yN0RucmJvQmx3L2lnUzFkWkQwL25iTTgvM2twU1lwNy9USXhSUFBIYVBKcFhrd1V6SUhnTjMwSW9PSkJoNEhGUms1T1BPTjRSYVloSG9sWU5JbkxuTU90MGwrNU1UMHU0WVAzWHgzVkpGNk1RQm9CQWRLaUVWR3BrMEwrNGZtTmRzVUJMZEc3N2IrQmRIYiIsIm1hYyI6ImZmOGE3NTBmNzU0NjE0M2YyNDIyMTIzY2Q4MzAxY2ZkYzY4NGExOTlkYmUxOTU5NDE0ZTRkNzg1MjExOTE0ODciLCJ0YWciOiIifQ==
