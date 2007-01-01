Об этом в понедельник, 16 марта, написал житель Калуги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, вечером были проблемы с общественным транспортом в района Парка Циолковского.

— На конечной маршрута №2 «Парк Циолковского» отсутствовал какой-либо транспорт данного маршрута с 19 до 20:20. Далее не стал ждать. За это время прошло четыре троллейбуса - маршрута №3, один - маршрута №1, две маршрутки - маршрута №34, - рассказал о проблеме горожанин.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— С 20:00 на маршруте №2 троллейбусы двигались с интервалом 20–25 минут, интервал увеличился из-за уменьшения пассажиропотока. Сбоев в указанное время не зафиксировано.

