Калужанин не дождался троллейбуса №2
Об этом в понедельник, 16 марта, написал житель Калуги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По его словам, вечером были проблемы с общественным транспортом в района Парка Циолковского.
— На конечной маршрута №2 «Парк Циолковского» отсутствовал какой-либо транспорт данного маршрута с 19 до 20:20. Далее не стал ждать. За это время прошло четыре троллейбуса - маршрута №3, один - маршрута №1, две маршрутки - маршрута №34, - рассказал о проблеме горожанин.
В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:
— С 20:00 на маршруте №2 троллейбусы двигались с интервалом 20–25 минут, интервал увеличился из-за уменьшения пассажиропотока. Сбоев в указанное время не зафиксировано.
Уважаемые читатели, а вы сталкивались с такими ситуациями? Когда? На каких маршрутах? Пишите в комментариях
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!