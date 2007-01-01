В Калужской области наложили арест на автомобиль водителя за повторную пьяную езду
В понедельник, 16 марта, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя.
По данным ведомства, в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— В январе мужчина не имея права управления транспортным средством, ехал на своем автомобиле в деревне Шумятино Малоярославецкого округа. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, - пояснили в прокуратуре.
Суд наложил арест на автомобиль.
