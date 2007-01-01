Авто и транспорт У калужанина арестовали машину за долги по штрафам
Авто и транспорт

У калужанина арестовали машину за долги по штрафам

Дмитрий Ивьев
16.03, 12:34
Судебные приставы Калуги нашли и арестовали автомобиль «Рено Логан», владелец которого накопил огромную задолженность по штрафам ГИБДД. Мужчина задолжал 129 тысяч рублей — это сумма 78 неоплаченных штрафов плюс пени за просрочку, рассказали 16 марта судебные приставы.

Водитель регулярно нарушал правила: гонял, превышая скорость, ездил без ремня, игнорировал дорожную разметку. Камеры фиксировали нарушения, но мужчина предпочитал не обращать на штрафы внимания.

Когда они так и не были оплачены, к делу подключились приставы. Они добавили к каждому просроченному штрафу ещё по тысяче рублей в качестве исполнительского сбора.

Часть денег — около 30 тысяч рублей — удалось взыскать принудительно, но остаток долга так и висел. Приставы выяснили, что у должника есть машина, но добровольно показывать её для ареста он отказался. Тогда автомобиль объявили в розыск.

Вскоре «Рено Логан» нашли припаркованным во дворе одного из домов Калуги. Машину арестовали: теперь владелец не сможет её продать или переоформить, пока не расплатится с долгами.

Если мужчина так и не найдёт деньги, автомобиль оценят и продадут с торгов — вырученные средства пойдут на погашение задолженности.

