В Калуге пассажиры автобуса №41 не могут уехать в Красный Городок

В пятницу, 13 марта, в нашу редакцию обратился калужанин с просьбой прояснить ситуацию с работой автобуса №41.

По его словам, после изменения расписания муниципального автобуса №41 автобусы частично перестали заезжать в Красный Городок.

— Некоторые из больших красных автобусов следуют от сквера Мира сразу в Ждамирово, не поворачивая как раньше на улицу Городенская, а затем едут обратно в центр. При этом номер этого укороченного маршрута по-прежнему 41, и это вводит в заблуждение пассажиров, которые хотят добраться до Красного Городка. Просим прокомментировать, почему возникла такая ситуация и как она будет решаться? - написал мужчина.

Управление городского хозяйства города Калуги прокомментировало ситуацию:

— С 1 марта текущего года на маршрут №41л добавлено три единицы автобусов большой вместимости. На основании действующего пассажиропотока в направлении деревни Красный городок, продолжают осуществлять движение три автобуса большой вместимости, как и осуществлялось до 1 марта. Над лобовым стеклом каждого автобуса указано направление движения: площадь Мира - Ждамирово или площадь Мира - Красный городок.